Dans la LUCARNE : La FAF, maÃ®tre Ã  bord

Le football au niveau des jeunes et même pour les autres catégories revêt de plus en plus une grande importance. Car, il ne faudra pas attendre demain pour commencer à penser, assez sérieusement, à la relève. Il est certain que la logique veut qu’on doit donner toujours la priorité à la formation afin que le vivier que recèle notre pays ne tarisse pas eu égard au fait que le changement doit être toujours assuré pour préserver la pérennité de nos structures, mais aussi de nos équipes dans les différentes disciplines et plus particulièrement le football. Il faut dire que ce volet relatif à la formation est réglementé par des lois et règlements en vigueur. Par conséquent, il n’est pas ouvert à n’importe qui de s’y lancer sans demander l’aval de la FAF qui gère notre football. Par conséquent, les stages de formation d’entraîneurs, d’arbitres et autres doivent impérativement passer par ses structures. C’est une chose acceptée par tous et elle est appelée à être respectée. Tous ceux qui se donnent le droit d’agir autrement seront tous freinés par la force de la loi. Nous avons tous vu et assisté au feuilleton entre la FAF et l’Académie du PAC lancée par Kheireddine Zetchi, actuel président de la FAF. Celui-ci, faut-t-il le répéter, a connu beaucoup de déboires avec la FAF, même si le « produit » sortant de cette structure était assez bon. On peut même dire qu’il était excellent du fait qu’il était très recherché. En effet, aujourd’hui, nombreux sont les clubs de notre championnat d’élite qui sont en train faire leurs « emplettes » auprès des jeunes joueurs formés par le PAC. Personne ne remet en cause le sérieux du travail effectué par l’école de formation de Paradou AC. C’est vrai qu’il y avait une « querelle » directe entre la FAF du président sortant et l’Académie du PAC de Zetchi, mais... D’ailleurs les joueurs du PAC n’étaient pas convoqués en équipe nationale (toutes catégories confondues) en raison de la mésentente manifeste sur la question. C’est vrai que notre football a souffert de cette situation du fait que des jeunes pétris de qualités auraient pu ajouter un « plus » à nos différentes sélections nationales. Cela ne s’est pas fait. Et c’est dommage ! Aujourd’hui, l’actuelle FAF, avec son nouveau président, vient de lancer un communiqué d’une teneur assez claire sur les tentatives d’investir un domaine qui est totalement différent de celui de l’Académie du PAC du fait qu’il touche la formation et stage d’entraîneurs et autres. Il ne s’agit pas de lancement d’une école de formation ou d’une Académie comme l’avait fait aussi la FAF pour concurrencer celle du PAC. Le sujet est d’une autre nature qui touche carrément aux activités et missions de la FAF. Ce communiqué émanant des services de la « maison de Dely Ibrahim » est le suivant : « La Fédération algérienne de football a eu écho de l’organisation en Algérie, par des entités et personnes non agréées par ses structures, de stages prétendument de formation et/ou de perfectionnement à l’adresse d’entraîneurs sans l’aval de la FAF, contrairement à la réglementation en vigueur. La FAF rappelle que, conformément aux dispositions légales et réglementaires et en application de l’arrêté N°16 du 13 novembre 1999 fixant la durée, les programmes de formation et les modalités de contrôle, notamment dans son article 3, et de la note ministérielle N°790 MJS/SPM, il est strictement interdit à toute structure ou personne morale d’organiser des stages de formation ou de recyclage en football sous quelque forme que ce soit ou toute autre manifestation en relation avec le football sans l’accord préalable de la Fédération algérienne de football. Toute personne enfreignant la réglementation sus-citée se verra imposer les mesures qui s’imposent ». Il est évident que la FAF ne veut pas se voir, à terme, débordée par une question d’une extrême importance. Par conséquent, elle recourt à la loi pour tout baliser. C’est dans ses prérogatives et elle ne veut pas qu’elle se transforme en « écurie » !

Hamid Gharbi