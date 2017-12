Bureau FÃ©dÃ©ral : Les clubs dâ€™Ã©lite autorisÃ©s Ã  recruter 4 joueurs

Le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, réuni ce lundi en session ordinaire au centre technique national de Sidi-Moussa, a décidé de revoir à la hausse le nombre de joueurs que les clubs des Ligues 1 et 2 Mobilis pourront recruter durant ce mercato.

Fixé initialement à trois, le nombre passe donc à quatre à la condition que le nombre de licences de chaque club ne dépasse pas les 27. Un vœu ouvertement exprimé par les présidents des différents clubs et que le président de la ligue de football professionnel, M. Mahfoud Kerbadj a soumis au BF avec la décision que l’on sait.

«Les clubs de Ligue 1 Mobilis et Ligue 2 Mobilis remplissant les conditions (situation financière vis-à-vis de la CRL) sont autorisés à recruter jusqu'à 4 joueurs durant le mercato dans la limite des 27 licences octroyées pour les clubs de Ligue 1 et 25 licences pour ceux de Ligue 2» , indique la FAF sur son compte officiel sur Twitter, en fin d’après-midi de lundi.

Cette décision fait naturellement plaisir aux clubs recruteurs et le mercato est déclaré ouvert, quoique pour le moment l’on assiste pas à un véritable chassé-croisé des joueurs. Les difficultés financières des clubs en sont la principale raison même si l’on s’attend à ce que les choses bougent dans les jours à venir.

Il faut rappeler que le mercato s’étend cette saison du 16 décembre au 15 janvier. Soit un mois complet pour les clubs pour se renforcer. Mais les mises en garde de la CRL qui a vu s’accumuler les dossiers de litiges et l’interdiction de la FAF des clubs endettés de recruter fait qu’actuellement le mercato débute timidement. Mais qu’on le dise, ce n’est que partie remise.

Amar Benrabah