Programme AADL Ã  Tlemcen : Des souscripteurs rÃ©clament lâ€™activation des projets

Des souscripteurs au programme de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) ont observé, hier, un sit-in devant le siège de la wilaya de Tlemcen réclamant «l’activation» de la réalisation de leurs logements.

Tout en rappelant la tenue de plusieurs réunions avec les autorités locales et les directeurs du logement, de l’AADL de Tlemcen et le directeur régional à Oran, ces souscripteurs aux programmes AADL 1 et 2 ont indiqué que le sort de 5.400 souscripteurs de la wilaya est «encore inconnu, car n’ayant pu effectuer le choix de leur position dans les programmes», tout en demandant le lancement de projets non encore lancés par l’AADL à Tlemcen. Contacté par l’APS, un responsable de l’AADL de Tlemcen a indiqué que la wilaya recense 8.000 souscripteurs dans les programmes AADL 1 et 2, faisant savoir que les logements en cours de réalisation étant au nombre de 4.500 unités, répartis entre les sites d’Oujlida où 2.000 logements connaissent un avancement de 70%, Remchi avec 400 logements (15% d’avancement), la rocade de Mansourah avec 800 logements (5%) et Ghazaouet avec 400 logements (2%). Les travaux des chantiers de Ouled Mimoune (300 unités) et Hennaya (300) seront lancés au courant du mois de janvier prochain, les entreprises étant connues, a-t-il annoncé, faisant savoir qu’il reste à désigner l’entreprise devant prendre en charge le chantier de Sebdou (300 logement).

Enfin, concernant le chantier de 600 logements situés en face du second pôle de l’université de Tlemcen. Bien qu’achevé, il attend toujours la réalisation des différents réseaux, dont celui de l’assainissement et de l'AEP. (APS)