Chantier des 66 logements de la rÃ©sidence Cirta de Constantine : Les travaux ont repris

À l’arrêt depuis 5 ans, le chantier des 66 logements promotionnels de la résidence Cirta à la cité Zouaghi Slimane est en voie d’être relancé après l’intervention du wali, Abdessamie Saïdoun.

Les souscripteurs sont en attente de leurs logements et locaux commerciaux depuis une décennie. En effet, fondé en 2006, le groupement Résidence Cirta constitué de l’agence foncière de wilaya et l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a connu de nombreux problèmes de gestion ce qui a eu pour conséquence de retarder considérablement le chantier lancé en 2008 pour une durée initiale de 24 mois.

Seule une première tranche de 30 logements à été achevée et livrée en juillet 2015. C’est sous la pression des souscripteurs qu’en juin 2014, la maîtrise de l’ouvrage a été transférée de l’ENPI à l’agence foncière.

Cependant, le déblocage tant attendu du chantier abandonné depuis 2012 n’aura pas lieu. Les bâtisses inachevées se transformeront progressivement en un repaire de SDF et de délinquants.

Il a fallu une visite sur les lieux, en novembre dernier du wali pour que l’espoir renaisse chez les acquéreurs.

Le chef de l’exécutif a ordonné la dissolution pure et simple du groupement et la relance rapide des travaux. La première étape a été concrétisée la semaine passée : les deux entités ayant paraphé un protocole d’accord portant sur la cession par l’ENPI de la responsabilité du projet à l’agence foncière de wilaya.

Hier, une réunion regroupant le directeur de l'agence foncière, celui de l'ENPI, les anciens gestionnaires du groupement, les entrepreneurs en charge des travaux, ainsi qu’un commissaire aux comptes a eu lieu au siège de l'agence foncière afin de discuter de la relance du projet. Il y a lieu de noter que, face à la dégradation du cadre de vie au niveau de la cité, les habitants ont constitué une association de quartier afin de porter leur voix auprès des autorités locales.

Issam B.

3.000 unités LPL de Massinissa (Khroub)

La livraison retardée à cause de la météo



Lors de la visite qui l’a mené dimanche à la nouvelle ville Massinissa (commune du Khroub), le wali a annoncé que la distribution des 3.000 logements de type public locatif (LPL) connaîtra un léger retard dû aux conditions météorologiques qui règnent sur la région depuis quelques semaines, lesquelles ont entraîné un ralentissement du chantier. En effet, bien que ce projet ait enregistré un taux d’avancement de 90 % avec, le raccordement aux réseaux d’AEP, d’assainissement, de gaz et d’électricité, l’éclairage public et l’aménagement des voies d’accès vers le nouveau pôle urbain, de même que celui des rues et passages intérieurs, n’ont pas encore été réalisé, «tout sera finalisé dans les prochains mois» a rassuré M. Saïdoun. Concernant les 1.400 unités LPL sur le même site, les travaux d’aménagement extérieur sont en cours, alors que les études de raccordement aux réseaux de gaz et d’électricité ont été lancées en coordination avec la Sonelgaz.

Pour rappel, ce quota de logements publics locatifs fait partie d’un total de 15.000 unités, parachevées ou en cours de construction, dont environ 8.500 seront livrées au cours du premier semestre 2018.

Issam B.