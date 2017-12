CNAS de SÃ©tif : Lâ€™impact de la tÃ©lÃ©dÃ©claration

L’agence CNAS de Sétif poursuit son action d’information et de sensibilisation au profit de ses adhérents, avec notamment la mise en œuvre d’importantes dispositions allant dans le sens de l’allégement des procédures.

Ainsi, après avoir consacré, du 12 au 16 novembre dernier, une première action du genre au profit des APC et des collectivités locales, ladite agence a entamé ces jours derniers une autre campagne d’information et de sensibilisation dédiée au secteur de l’enseignement et de la formation professionnels.

Cette action, qui a débuté au siège de cette agence de wilaya et viendra à son terme le 28 de ce mois, est marquée par des portes ouvertes qui seront couronnées par une journée pratique de formation pour plus de 32 cadres de ce secteur et du personnel de la direction de wilaya de l’enseignement et de la formation professionnels.

Une opportunité qui permettra aux responsables de ces centres et à leur tutelle de s’imprégner de leur devoir quant au recouvrement des cotisations et recevoir, par la même, toutes les explications nécessaires relatives à la télé-déclaration, au processus du payement électronique et prendre connaissance de toutes les mesures d’incitation dont ils peuvent bénéficier au titre de l’encouragement et du soutien à l’emploi.

F. Zoghbi