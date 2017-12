M. Sidi SaÃ¯d : Â« PrioritÃ© Ã  la prÃ©servation de lâ€™emploi Â»

Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, a dénoncé hier à Aïn Defla les propos démesurés sur les conditions socioéconomiques vécues par le pays, fustigeant les parties prônant un discours alarmiste. «D’aucuns exagèrent en parlant de crise, un vocable utilisé à tout bout de champ», a soutenu M. Sidi Saïd à l’ouverture des travaux du 6e congrès de wilaya de cette centrale syndicale, ouverts à l’Office des établissements de jeunes (ODEJ) de Aïn Defla. Il a relevé que les préoccupations doivent plus porter sur la manière de préserver les postes d’emploi et d’augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs.

«A ma connaissance, aucune pénurie de produits de première nécessité n’est enregistrée et les gens s’approvisionnent le plus normalement du monde», a-t-il ajouté, faisant remarquer que «comparativement à la période relative au terrorisme, biens des avancées ont été réalisées». Le SG de l'UGTA a, par ailleurs, soutenu qu’en sus de la prise en charge des préoccupations socio-professionnelles des travailleurs, la sauvegarde de la République et de la stabilité du pays constituait la mission principale de la centrale syndicale. «La sauvegarde de la République et de la stabilité du pays constitue assurément la mission principale de l’UGTA», a-t-il martelé, n’hésitant pas à assimiler les syndicalistes à des soldats de la République. M. Sidi Saïd a, dans ce contexte, noté qu’en dépit du fait qu’ils soient d’obédiences politiques multiples, le souci d’œuvrer à la stabilité du pays n’en constitue pas moins le dénominateur commun des syndicalistes. Il a relevé qu’en ce contexte régional et mondial caractérisé par des tensions multiformes, la mobilisation des travailleurs doit monter d’un cran en vue de déjouer toute tentative d’immixtion dans les affaires intérieures du pays. «Il est clair que, de nos jours, l’invasion traditionnelle basée sur la force militaire à laquelle recourraient les grandes puissances aux 18e et 19e siècles n’a presque plus droit de cité, mais, sous prétexte de sauvegarder les droits de l’homme, ces dernières n’hésitent pas à fourrer leur nez dans les affaires internes des pays, d’où la nécessité de faire preuve de davantage de mobilisation et de vigilance», a-t-il préconisé.

Evoquant la centrale syndicale, il a noté que celle-ci a opéré une mue, passant de la phase consistant à formuler des doléances à celle de force de propositions dans les domaines touchant les volets social et économique de manière particulière. (APS)