La Casnos appelle les transporteurs privÃ©s Ã  sâ€™affilier : Â« PrÃ¨s de 50.000 chauffeurs de taxi nâ€™ont pas dâ€™assurance Â»

S’exprimant hier lors d’une journée de sensibilisation des transporteurs, à la gare routière du Caroubier, le directeur général de la Caisse des assurances sociales des non-salariés (CASNOS), M. Acheuk Youcef Chawki, a révélé que sur les 97.000 chauffeurs de taxi répertoriés au niveau national, seule la moitié est affiliée à la CASNOS. Un constat qui a conduit la Caisse à mettre en place de nouvelles mesures, à même de faciliter aux chauffeurs de taxi et transporteurs privés le règlement de leurs cotisations.

Le DG a cependant fait remarquer que ce chiffre n’est pas exhaustif, car le syndicat de cette corporation avance un chiffre de 150.000 transporteurs activant à travers le territoire national.

« Il est inconcevable qu'un chauffeur de taxi assure son véhicule et ne règle pas à la CASNOS ses cotisations, alors qu'elles lui sont bénéfiques en matière de couverture de santé et de retraite», a-t-il regretté, annonçant qu’il a été décidé de permettre à ces professionnels de s'acquitter d'une première tranche, avant le 30 juin, et régler la deuxième par étapes, jusqu'à décembre 2018.

Rappelant que le paiement des cotisations sociales est obligatoire, M. Acheuk Chawki a indiqué que de nouvelles facilitations seront annoncées, courant 2018, au profit des non-salariés, relevant que le nombre de cotisants est passé de 450.000 en 2014 à 900.000 en 2016.

D’ailleurs, en raison de la forte affluence attendue, «le samedi, nos agences resteront ouvertes», annonce le directeur général, qui fait remarquer que passé ledit délai, les retardataires «n’auront qu’à s’en prendre à eux-mêmes». La loi de finances complémentaire de 2015 a accordé des facilités aux assurés (levée de l’obligation de paiement des pénalités, délais supplémentaires, etc.).

Concernant le non-règlement des cotisations, M. Acheuk a fait état de 300.000 mises en demeure envoyées en 2017, soulignant que les centres CASNOS sont ouverts jusqu'à la fin du mois en cours pour permettre aux concernés de s'acquitter de leurs cotisations.

Sur un autre registre, il a relevé que les mêmes difficultés sont rencontrées chez les agriculteurs qui n’arrivent toujours pas à s’affilier. D’ailleurs, il s’avère que le nombre d’agriculteurs débiteurs de cotisations auprès de la Sécurité sociale demeure encore très minime par rapport aux autres travailleurs des professions libérales.

Le directeur général de la CASNOS a fait savoir, dans ce sens, qu’ils étaient moins de 3% à avoir contracté une assurance, et que, depuis quelques années, le chiffre a connu une hausse pour atteindre les 18 %.

« C’est vraiment en deçà de ce que nous attendions, mais il faut savoir que la moyenne d’âge chez les agriculteurs était de 58 ans, maintenant elle n’atteint pas les 50 ans. Ce qui est un avantage pour les travailleurs pour s’assurer une retraite et une assurance», a-t-il estimé.

Concernant les facilités décidées par la Casnos, pour inciter les travailleurs libéraux à s’affilier, il a souligné que les agences de la caisse restent ouvertes, y compris les week-ends, et que la campagne de sensibilisation suit toujours son cours. « Il n’y aura pas de pénalités de retard, car ceux qui sont affiliés peuvent s’acquitter de leurs cotisations avant le 30 juin et les 6 mois restants seront payés par tranche sur demande du cotisant», a-t-il informé, assurant que la CASNOS n’est pas déficitaire et qu’elle a retrouvé son équilibre budgétaire.

Interrogé sur les dettes de la Caisse qu’il gère détenues par la Cnas, le responsable a révélé qu’elles ont été payées et qu’elles sont de l’ordre de 2.500 milliards de centimes.

Sarah A. Benali Cherif