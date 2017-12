Microfinance : Remboursement de 70% des crÃ©dits Ansej

Dans son intervention, le ministre du Travail a annoncé qu’outre le financement dans le cadre de l’Ansej, la Cnac et l’Angem, les banques accompagnent, par le biais de crédits, ces trois dispositifs. Il précise, à ce sujet, que le projet de loi de finances 2018 est venu à juste titre réaffirmer le soutien aux jeunes pour la création des micro-entreprises. A une question liée au taux de remboursement des crédits, Mourad Zemali le situe à 70%, soit 20% de plus par rapport à l’année dernière.

Quant à la décision inhérente à la suppression de certains produits à l’importation, le ministre croit dur comme fer qu’elle permet la préservation des entreprises et de la production nationale, leur donnant ainsi l’opportunité de brandir leurs arguments.

A terme, il voit venir une accélération de la réduction des importations «jusqu’à atteindre une autosuffisance totale». Sur l’importance du volet social de la microfinance et la capacité des pouvoirs publics à maintenir sa dynamique actuelle en matière de soutien, après la baisse des prix du pétrole, le ministre s’est montré optimiste.

Et estime qu’a contrario de certaines lectures qui versent dans le défaitisme, la microfinance s’érige en un secteur qui assurera cette ère de l’après-pétrole, en permettant aux jeunes d’être offensifs en termes de proposition, de création d’entreprises.

De son côté, Boualem Djebar, président de l’Abef, annonce, en termes de chiffres, que 800 milliards de dinars sont consacrés au financement des trois dispositifs sus-cités, lesquels ont permis la création de plus de 700. 000 entités en microfinance. Pour le cas de l’Ansej, il note une baisse en 2017 de demandeurs de crédits. Quant à la décision du chef de l’Etat d’annuler les pénalités des bénéficiaires des projets Ansej et Cnac, M. Djebbar précise qu’elle est entrée en vigueur, précisant que les délais, fixés initialement à fin décembre courant, sont reportés au 30 juin 2018.

Il y a lieu de rappeler qu’il s’agit d’effacer les agios (intérêts et pénalités) des entreprises CNAC et ANSEJ, qui étaient sous un régime plus contraignant avant mars 2011. L’ancien régime soumettait les jeunes promoteurs à des taux d’intérêt non bonifiés.

Ce rééchelonnement de la dette bancaire a d’ailleurs été qualifié de «deuxième chance» par le ministre du Travail, qui a soutenu que cette mesure va permettre aux promoteurs en difficulté financière de redémarrer leur activité. L'application des nouvelles mesures est soumise à trois conditions. Le jeune promoteur doit prouver que le matériel est toujours en sa possession, qu'il est affilié au Fonds de garantie et qu’il doit avoir remboursé 5 à 10 pc du crédit. L'opération passe par l'introduction d'une demande auprès de l'Ansej et de la Cnac, qui devront constater la présence du matériel au niveau de la micro-entreprise.

Fouad Irnatene

Dispositifs de soutien À l’emploi :

pour l’après-pétrole



Dans une déclaration à la presse en marge de cet atelier, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a souligné que des mesures de la loi de finances 2018 confirment, une fois encore, la volonté de l’Etat à soutenir davantage la création de micro-entreprises.

Questionné sur la capacité de l’Etat à poursuivre, à moyen terme, l’effort social exprimé à travers les dispositifs de soutien à l’emploi sur fond de recul des recettes financières, il a affirmé qu’au contraire, ce sont là des dispositifs «idéaux» pour l’après-pétrole. En effet, explique-t-il, ces dispositifs, en dépit du coût supporté par le Trésor pour bonifier les taux d’intérêts bancaires ou pour effacer les intérêts et les pénalités de retard, «développent l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes et les encouragent à créer leurs propres entreprises, loin des recettes pétrolières». (APS)