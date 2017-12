PrÃ©-industrialisation de constructions : Lâ€™ANP lancera bientÃ´t son projet

En sus de ses missions de sécurisation du pays et de ses institutions, l’Armée nationale populaire (ANP) excelle aussi dans le domaine industriel, et assure, de ce fait, une contribution certaine au développement de l’économie nationale. En effet, celle-ci s’est lancée avec succès dans le domaine de l’industrie automobile, les sociétés relevant du ministère de la Défense nationale ont déjà réalisé quelque 13.000 véhicules, tous types confondus, grâce à des partenariats conclus avec des constructeurs de renom.

L’autre nouveauté réside dans son projet de réalisation de pré-industrialisation de constructions qui sera engagé sous peu par l’Établissement central de construction implanté dans la 1re Région militaire.

Sur le site du MDN, il est précisé que l’établissement «ambitionne de développer et de moderniser les deux unités de réalisation des structures métalliques de Baba Ali et de Touggourt, et ce en composant des mécanismes développés et modernes, afin d’atteindre une moyenne de réalisation mensuelle qui dépasse les 1.500 tonnes, comme il vise à concrétiser le projet de réalisation d’une usine de pré-industrialisation de constructions». Il est précisé en outre, dans le même communiqué, que «cet établissement est spécialisé dans la réalisation de constructions en béton armé, outre celles métalliques composées de charpente métallique pour la construction de garages, de dépôts et de hangars à base de coque métallique autoportante, pour répondre aux besoins de l’Armée nationale populaire, en plus de la fabrication de cabines sahariennes, ainsi que la rénovation et la réalisation des aérodromes».

Toutes les études afférentes à ces divers types de construction sont assurées en interne. L’Établissement central de construction dispose en effet de son propre bureau d’études chargé de tout ce qui est technicité liée au projets initiés, tout comme il assure un suivi régulier des étapes liées à leur mise en œuvre. Il dispose également d’«une unité de production de matériaux de construction, notamment la pierraille, le sable et les moules de construction, ainsi que d’une unité des ressources matérielles qui s’occupe de la réparation du matériel et de l’assurance des moyens de transport à toutes les unités», détaille le MDN dans son communiqué. Dans sa diversité, «la fabrication militaire nationale fait partie intégrante de la stratégie globale de l’économie algérienne, dont le but est de parvenir à l’autosuffisance», indique le MDN dans un autre communiqué publié en début de semaine sur son site.



Neuf établissements de production



Le document informe que le ministère de la Défense nationale dispose de neuf établissements publics à caractère industriel et commercial (Épic) qui participent tous à la manifestation de la 26e édition de la Foire de la Production algérienne qui se tient, ces jours-ci à la Safex des Pins-Maritimes, à Alger. Parmi ces établissements, on cite le Groupement de promotion de l’industrie mécanique ayant pour mission d’encourager et de soutenir les industries mécaniques nationales, et ce par le biais du développement des relations de partenariat, aussi bien avec les entreprises étrangères, que les sociétés nationales. «La deuxième unité de production est l’Établissement des réalisations industrielles de Seriana, relevant de la 5e Région militaire, aussi présente à cette manifestation. Parmi les perspectives de cette entreprise, il est question de l’approvisionnement en énergie des différentes unités militaires, ainsi que les régions isolées à travers tous le pays, en exploitant l’énergie solaire et en fournissant des groupes électrogènes ; elle vise à créer des emplois pour les citoyens algériens et à développer des recherches», informe-t-on sur le site du MDN.

L’Établissement d’habillement et de couchage à Hussein Day (Alger), celui de la Plateforme des systèmes électroniques relevant de la Direction des fabrications militaires implantée à Sidi Bel-Abbès, l’Entreprise de constructions mécaniques de Khenchela (5e RM), l’Établissement de réalisation des systèmes de vidéosurveillance (1re RM), ainsi que l’Office national des substances explosives à Bir Mourad-Raïs, toutes ces unités de production de l’ANP sont également présentes à la Safex et permettent de se rendre compte de visu, de l’état d’avancement des industries militaires en Algérie. Des industries qui lui permettent d’acquérir une place appréciable au niveau continental, puisque celle-ci est classée deuxième en Afrique, après l’Égypte, pays qui se targue lui aussi d’avoir une armée très performante en matière d’intégration économique.

Karim Aoudia