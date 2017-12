Sortie de la 4e promotion Â« B Â» des officiers de police Ã  sidi bel-abbÃ¨s

Le Directeur général de la Sûreté nationale, M. Abdelghani Hamel, a présidé, hier à l’École de police Mohamed-Tayebi-Larbi, la cérémonie de sortie de la quatrième promotion «B» des officiers baptisée au nom du martyr du devoir le lieutenant Maghouefel Houari, assassiné en janvier 1993.

L’opportunité a permis de relever l’esprit de sacrifice d’un corps en mutation au vu de la modernisation de ses structures et de la professionnalisation de son fonctionnement. Un corps à la recherche constante du perfectionnement pour l’efficacité de ses investigations et actions plus que jamais guidées par le respect des notions d’État de droit et des droits de l’homme. Le premier responsable de cette institution a précisé que la formation est un fondement de sa gestion.

Après les formules d’usage, le directeur de l’établissement a pris la parole, pour insister sur la qualité de formation dispensée aux futurs officiers et l’initiation de filières technologiques dans le cursus de deux années, rappeler la conformité à l’orientation générale et situer l’importance de la prise en charge de cette préoccupation vitale pour l’accomplissement des missions. Il n’a pas manqué d’inciter les nouveaux promus à s’imprégner des enseignements tirés de cette période d’apprentissage et de perfectionnement, et à être constamment à l’écoute des pulsations de la société.

«Si la science est au service de la police pour les besoins d’investigation et d’enquête, la police demeure au service du citoyen», a-t-il signifié, en se référant à toutes les formes de devises de ce corps aujourd’hui présent sur tout le territoire national pour la protection des biens et des personnes dans le respect des lois de la République.

Le message fut bien perçu par le représentant de la promotion, qui, dans son allocution, a manifesté la volonté, au nom bien évidemment de ses camarades, d’honorer l’engagement d’être à la hauteur des attentes et de consentir tous les sacrifices pour la défense du pays, l’équilibre de la société et la sérénité du citoyen.

Après la remise de cadeaux aux lauréats de cette promotion, le directeur général devait assister à une série d’exhibitions et de manœuvres admirablement exécutées par les nouveaux officiers.

Enfin, notons que la famille du martyr du devoir fut, à la fin de la cérémonie, honorée par M. Abdelghani Hamel, qui a exprimé toute sa disponibilité à l’accompagner et à lui venir en aide.

A. Bellaha

La proximité

À la fin de la cérémonie, M. Hamel a échangé quelques amabilités avec des citoyens. La proximité a été réelle, suscitant l’admiration et le respect à la fois des représentants d’associations de quartiers et de jeunes surtout, rappelant que les corps de sécurité sont avant tout issus du peuple, pour partager solidairement et ses joies et ses peines.

A. B.