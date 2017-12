EXPOFINANCE-2017 : Un salon dÃ©diÃ© aux acteurs de lâ€™Ã©conomie

Selon ses organisateurs, « EXPOFINANCE 2017 » est perçu également comme étant une excellente plate-forme de communication du ministère des Finances avec l’ensemble de ses structures telles les impôts, les douanes, la banque d’Algérie, les banques primaires, les compagnies d’assurances et autres bourse et bureaux d’experts à l’attention des acteurs de la production algérienne. Dédiée donc aux finances, banques, assurances et autres services, cette manifestation traite d’année en année des thèmes d’actualité économique afin d’être un maillon important dans la chaine de communication gouvernementale relatif au secteur des finances en général. « Le salon a connu une amélioration sensible depuis son lancement, en 2010, pour s’imposer au final comme lieu de rencontre privilégiée de communication du secteur », soutiennent les organisateurs qui corroborent leurs dires en affirmant que cet « EXPOFINANCE » enregistre de plus en plus de participants publics et privés et se trouve très sollicité par de nombreuses entreprises étrangères du Portugal, Tunisie ou encore la France pour y participer.

Pour cette édition, on compte 53 exposants nationaux dont deux intégrés avec leurs partenaires et tous les acteurs du secteur sont représentés dans ce salon. Banques et assurances (publiques et privées), sociétés de leasing, Fonds de garanties de crédits, sociétés productives de services et bureaux d’études et de conseil.

Mettant à profit cet espace, les organisateurs ont eu la bonne idée d’organiser des conférences portant sur des thématiques d’actualité. On pense à ce sujet au e-paiement, la finance islamique, l’entreprenariat féminin ou encore le rôle des assurances sans oublier la tenue d’ateliers en rapport avec les questions de l’heure. Des débats forts enrichissants qui seront assurés par la présence d’experts avérés. Les organisateurs par ailleurs à saluer la SAFEX qui assure pleinement, à leur yeux, via cette manifestation son rôle de « vitrine » de la production algérienne en « permettant » la vulgarisation, la communication et l’explication des nouvelles directives et décisions gouvernementales sur le terrain à travers ses participants, chacun dans son domaine (réglementation générale, impôts, douanes, assurances, commerce, exportations,…).

S. A. M.