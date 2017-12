Enseignement supÃ©rieur : Recrutement de plus de 1.200 enseignants maÃ®tres assistants

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de lancer un concours sur épreuves pour l’accès au grade de maître assistant hospitalo-universitaire.

Selon l’arrêté ministériel 1084 du 20 novembre 2017, rendu public cette semaine, le nombre de postes de maîtres assistants hospitalo-universitaires à pourvoir au titre du concours est fixé à «1.230, dont 408 au titre de la santé militaire, répartis par structure hospitalo-universitaire et spécialité».

Il est précisé que le concours pour l’accès au grade de maître assistant hospitalo-universitaire «est ouvert aux candidats justifiant du diplôme d’études médicales spéciales ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité postulée». Le dossier à fournir doit comprendre également une fiche de renseignements, une copie légalisée du document justifiant de la position du candidat vis-à-vis du service national. La date de clôture des inscriptions au concours est fixée à 20 jours ouvrables à compter du 12 décembre 2017.

Les candidats non retenus pour participer à ce concours peuvent introduire un recours auprès du recteur de l’université. Il est précisé également que tout dossier incomplet ou envoyé avant ou après le délai fixé ou ne correspond pas aux spécialités mentionnées sera rejeté. La date de clôture de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 11 janvier 2018.

Il est relevé aussi que la liste des candidats retenus pour participer au concours «est arrêtée par une commission composée du directeur des ressources humaines du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, d’un doyen de faculté de médecine et d’un enseignant chercheur hospitalo-universitaire de grade de maître assistant». Le concours se déroulera, selon l’établissement d’exercice du président du jury, au sein des facultés de médecine ou des établissements publics de santé concernés.

La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée «suite à une séance publique de choix des affectations par spécialité, ordre de mérite et poste d’affectation» par une commission interministérielle composée d’un représentant du ministre de l’Enseignement supérieur, d’un représentant du ministre de la Santé et d’un doyen de faculté de médecine.

Les établissements d’enseignement supérieur, faut-il le rappeler, «annoncent annuellement l’organisation de concours de recrutement externe, pour couvrir leurs besoins en matière d’encadrement dans les filières et spécialités requises fixées par les organismes scientifiques et pédagogiques compétents au niveau de chaque établissement, sachant que ces concours sont organisés au niveau national».

Le secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique «a consacré, cette année, 2.838 nouveaux postes budgétaires au profit du recrutement extérieur répartis sur les différents établissements d’enseignement supérieur, selon les priorités exprimées», indique-t-on de même source.

«Sur les 2.836 postes ouverts, le ministère a consacré 1.927 postes pour les enseignants vacataires catégorie «B» et 909 postes en faveur des enseignants des centres hospitaliers», explique le ministre.

Ainsi, le nombre global des enseignants atteindra 60.000, lors de cette année.

Pour M. Hadjar, relever le niveau des enseignants, ainsi que celui des étudiants demeure l’objectif de son département. À cet effet, M. Hadjar a précisé que 20% du nombre global des enseignants sont des enseignants spécialisés dans la formation des autres professeurs. Il a même annoncé qu’une «réflexion est engagée pour l’élaboration d’une nouvelle feuille de route 2018 pour la formation et l’enseignement qui a pour objectif la révision des formations selon les besoins de chaque région».

Il est utile de rappeler que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a présenté un projet au gouvernement pour la création d’une commission interministérielle pour activer le rôle de l’université dans l’environnement économique, avec pour mission de cerner les besoins de l’État en matière de développement économique. Ce projet «vise à cerner, de manière efficace, les besoins de l’État en matière de développement économique», a indiqué ce département, lundi, via un communiqué.

Salima Ettouahria