Centenaire de la naissance de Hocine Lahoual : Un militant de la premiÃ¨re heure

L’association Machaâl Echahid a organisé hier une conférence historique sur le parcours du militant Hocine Lahoual, au centre national des Archives à Alger, en présence de ses compagnons d’armes. Le chercheur en histoire, Mohamed Abbas, a mis en exergue les caractéristiques du défunt décédé en avril 1995. Il se distinguait par «son extrémisme contre les idées noires», et cela revient à sa position constante contre la politique de l’armée coloniale.

À la fin de son intervention, le chercheur a évoqué le conflit entre Hocine Lahoual et Messali El Hadj avant le déclenchement de la Révolution en novembre 1954. Il a indiqué qu’il avait côtoyé différentes personnalités nationales comme Mohamed Belouizdad et Hocine Aït Ahmed. De son côté, le militant Messoud Djenass a présenté son témoignage sur Houcine Lahoual, qui était son co-détenu en prison.

Pour sa part, son ami Sid-Ali Abdelhamid a mis en exergue le rôle du défunt avec l’organisation de rencontres avec les militants qui se sont sacrifiés pour le recouvrement de la souveraineté nationale.

Lors de son allocution, le directeur général du Centre national des Archives, Abdelmadjid Chikhi, a appelé la jeunesse algérienne à reprendre le flambeau des prédécesseurs, car «la défense de la patrie demande un travail assidu».