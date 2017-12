Colloque sur la langue arabe et la traduction : Faire face au dÃ©fi dâ€™internet

Le président du Haut conseil de la langue arabe, Salah Belaïd, a considéré, hier à Alger, que «la majorité des traducteurs en Algérie sont des amateurs, et ne sont pas issus de l’Institut de traduction et d’interprétariat».

Lors d’un colloque intitulé «La langue arabe et la traduction», tenu en présence de la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghebrit, le président du HCLA a rappelé que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en place des laboratoires de traduction, et organisé des ateliers pour promouvoir cette discipline.

Il a évoqué la situation de la traduction et de l’interprétariat en Algérie qui demande plus d’efforts face à l’élargissement de «la mondialisation linguistique».

La langue arabe est «actuellement» face à des défis, notamment avec l’internet, a-t-il dit.

Le président du HCLA a affirmé que l’Algérie avait besoin d’une plate-forme de connaissances pour permettre à la langue arabe de tirer profit des langues étrangères.

M. Belaïd a précisé que cette rencontre visait à présenter une plate-forme intellectuelle et de connaissances, pour permettre à la langue arabe de tirer profit des langues étrangères.

«La langue arabe ne peut se développer seule, elle doit se référer à d’autres langues pour prospérer», a estimé l’intervenant, qui s’est vu décerner, la semaine dernière à Paris, le Prix de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences.

Il a indiqué que le plus important était d’examiner les moyens qui permettent à la langue arabe de bénéficier des traductions scientifiques et de généraliser son utilisation dans le domaine des technologies. Il a ajouté, dans ce sens, que la «volonté politique existe pour servir la citoyenneté linguistique», estimant que «la traduction était un acte civilisationnel qui bénéficie d’un grand intérêt national, à travers les moyens mobilisé par l’Etat en la matière».

Pour sa part, le président de la Commission scientifique du séminaire, Mohamed Daoud, a indiqué que la traduction constituait un «outil de communication, de compréhension, de dialogue et de diffusion des cultures des peuples», ajoutant que la langue arabe avait une longue histoire dans le domaine de la traduction. Mettant en avant l’importance de s’intéresser à l’activité intellectuelle pour permettre à l’Algérie d’intégrer la sphère de la connaissance académique, il a fait remarquer que la langue arabe ne peut s’épanouir sans la traduction des langues étrangères vers l’arabe.

En marge de la conférence, la ministre de l’Éducation nationale a précisé que la promotion de la langue arabe en Algérie nécessite une attention particulière et la coordination avec les institutions concernées.

Les intervenants ont mis en lumière, «le rôle de la traduction dans le transfert des connaissances et l’ouverture vers d’autres cultures».

Par ailleurs, Mme Hafida Benchehida, interprète du Président de la République, a été honorée par le président du HCLA.

Elle a relevé quelques détails de son expérience dans le domaine de la traduction et de l’interprétariat.

H. Hamza