Sahara Occidental : Â« Lâ€™ArmÃ©e sahraouie ne peut Ãªtre confinÃ©e Ã©ternellement dans un statut de rÃ©fugiÃ© Â»

Le ministre de la Défense de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Abdallah Lahbib, a affirmé, lundi à Aghminit (territoires sahraouis libérés), que l'Armée sahraouie «ne peut être confinée éternellement dans un statut de refugié».

«L'armée sahraouie est prête, dans le cadre de la politique du Front Polisario, à faire face à tout imprévu et à toute éventualité pour arracher le droit du peuple sahraoui à l'indépendance et à l'autodétermination, à l'instar des autres peuples du monde, si la communauté internationale n'intervenait pas pour rendre justice à ce peuple qui vit, depuis plus de 42 ans, sous l'occupation marocaine», a affirmé M. Abdallah Lahbib dans une lettre adressée à la communauté internationale, en marge du lancement de la finale de la manifestation Chahid Ouali. M. Abdallah Lahbib a précisé que la question sahraouie était entre les mains du Conseil de sécurité et de l'ONU, mais l'armée sahraouie se prépare à tout imprévu ou éventualité pour assumer pleinement les missions qui lui sont assignées». Par ailleurs, M. Abdallah Lahbib a indiqué que les différentes activités militaires organisées à Aghminit dans la 7e région militaire, y compris les concours et les manouvres militaires, viennent sanctionner une année d'efforts, de persévérance et d'action continue de l'Armée sahraouie.

Ils ont également l'occasion d'évaluer les aptitudes des différentes formations et unité militaires, a-t-il précisé.

Ces activités militaires s'inscrivent dans le cadre de la préparation des soldats sahraouis aux combats, sous le slogan «hisser le niveau de préparation au summum», à travers les concours organisés par les différentes régions militaires sahraouies, a-t-il soutenu.

Les man£uvres militaires effectuées par l'Armée sahraouie avec la participation symbolique de toutes les régions militaires sahraouies sont «l'expression sincère et réelle de ce qui a été accompli tout au long de l'année», a-t-il dit, soulignant le haut niveau atteint par l'Armée de libération sahraouie en matière de formation, d'entraînement et de professionnalisme.



L’Organisation sahraouie contre la torture :

« L’ONU entièrement responsable de l’obstination du Maroc »

L'Association sahraouie contre la torture et la détention arbitraire dans les territoires sahraouis occupés, a tenu mardi à Aghouinit (territoires sahraouis libérés), l'Organisation des nations unies (ONU) "entièrement responsable de l'obstination et des atermoiements du Maroc". Dans une déclaration à la presse, le président de l'Association, Ahmed Salem Abdelhay a indiqué que la participation d'une délégation des droits de l'Homme venue des territoire sahraouis occupés aux différentes man£uvres militaires de l'Armée de libération populaire sahraouie (ALPS), a pour but de "montrer au Maroc que le peuple sahraoui est uni sous l'égide du Front Polisario". "Nous poursuivrons notre lutte jusqu'à la réalisation de l'indépendance du Sahara Occidental, quoiqu'il nous en coûte", a souligné le même responsable.

Le militant sahraoui des droits de l'Homme a mis en garde contre "les retombées dans la région", dont, a-t-il dit, "le régime marocain, la France et les Etats unis seront les seuls responsables".

Brahim Ghali

Amener le Maroc à respecter la volonté de paix



Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a appelé la communauté internationale, mardi à Aghouinit (territoires sahraouis libérés), à "amener la partie marocaine à respecter la volonté de paix et de coexistence dans le Maghreb arabe". Présidant l'ouverture d'une activité en marge du Concours militaire du Chahid El Ouali, M. Ghali a déclaré à la presse que "le Front Polisario est prêt à contribuer à la construction du Maghreb arabe comme il se doit à condition que le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination soit respecté".

Le secrétaire général du Front Polisario a demandé au Maroc de "cesser sa politique de fuite en avant" qui, a-t-il dit, "n'infléchira pas la volonté du peuple sahraoui qui demeure attaché à son droit à l'autodétermination". M. Ghali a appelé le Maroc à suivre une politique de paix respectueuse de la légalité internationale, des décisions du Conseil de sécurité de l'ONU et du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination".

Les concours militaires dans le territoire libéré d'Aghouinit viennent couronner une année d'action et de mise en £uvre des programmes de l'institution militaire sahraouie, a rappelé le secrétaire général du Front Polisario, ajoutant que la man£uvre militaire qui marque l'achèvement de l'exercice 2017 des activités militaires dans les territoires sahraouis libérés "montre au monde entier que le peuple sahraoui est fermement attaché à ses territoires et qu'il poursuivra la résistance jusqu'au recouvrement de sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire national sahraoui".