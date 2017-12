Russie - Etats-Unis : Moscou favorise le dialogue

La Russie envisage de favoriser le dialogue dans ses relations avec Washington, a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. «Nous continuerons à défendre nos positions de manière cohérente et vigoureuse, en tentant de persuader nos collègues de Washington de retourner aux principes fondamentaux sur lesquels un dialogue bilatéral devrait être construit», a déclaré M. Lavrov dans une interview publiée sur le site Web du ministère. Ces principes sont notamment la prise en compte et le respect des intérêts de l'autre, sans quoi «il est tout simplement impossible d'améliorer les relations ou de coopérer efficacement dans les affaires internationales», a déclaré M. Lavrov. Le ministre a rappelé que les contacts entre le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue américain, Donald Trump, s'étaient intensifiés ces derniers temps, couvrant une grande variété de questions bilatérales et internationales. Il a ajouté qu'il avait régulièrement discuté de questions importantes pour les deux pays avec le Secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson. En outre, des consultations bilatérales d'experts ont été organisées et les services spéciaux des deux pays ont entretenu des contacts.