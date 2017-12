Centrafrique : La coalition armÃ©e menace de marcher sur Bangui

Il se dit «homme de paix», mais Noureddine Adam, l'un des principaux chefs de groupe armé qui sévissent en Centrafrique, fait la guerre et veut la continuer. Il évoque une «ligne rouge» dont «le gouvernement s'approche» et qui pourrait le pousser à lancer ses hommes, comme en 2013, sur Bangui. «Un jour, on va devoir prendre nos responsabilités pour libérer le pays», menace-t-il depuis Birao, capitale de la Vakaga, région du nord de la Centrafrique, et quartier-général de son groupe armé, le Front populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC). Revendiquant «5.000 à 8.000» hommes au FPRC et une myriade de groupes armés sous ses ordres il assène que, «nous en sommes au même point qu'en 2012», quand la coalition —dont il est cofondateur — s'apprêtait à prendre le pouvoir, dit-il en pesant ses mots. Il affirme avoir toujours autorité sur toutes les anciennes factions de la Séléka, et ce malgré de violents affrontements et dissensions entre elles ces derniers mois. Pour ce chef de guerre il n’est plus question de la sécession du nord, comme il l'a prôné par le passé après la perte de Bangui par la Séléka, son but est de nouveau la capitale. Et si la communauté internationale s'y oppose? «Ca sera dommage». Fin 2017, en Centrafrique, un civil sur deux dépend de l'aide humanitaire et près d'une personne sur cinq a dû fuir son domicile. Mi-décembre, l'Onu a autorisé la Russie à donner des armes au gouvernement de Touadéra. «Avec cette livraison, on approche de la ligne rouge», prévient, calme, Noureddine Adam.