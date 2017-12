Constantine : Campagne de solidaritÃ© en faveur des sans-abris

Sous le slogan « Pour un hiver chaud », la wilaya de Constantine a initié dimanche une campagne de solidarité en faveur des personnes sans domicile fixe, ainsi que de celles vivant dans des conditions matérielles difficiles, et de surcroît seules. Destinée à prémunir les catégories susmentionnées contre la vague de froid que connaît actuellement la capitale de l’Est, mais aussi leur apporter de la chaleur humaine et du réconfort, cette action est chapeautée par la commission intersectorielle de solidarité de la wilaya composée des Directions de l’Action sociale (DAS) et de la Santé et de la Population (DSP), du Croissant Rouge Algérien (CRA), des communes, des directions de la protection civile et de la sûreté, de la Gendarmerie nationale, ainsi que d’associations caritatives à l’image de « Al-Yad Al-Mabsouta » et « Siraj Al-Khaïr ». Le lancement de la campagne s’est opéré au niveau de la commune du chef-lieu et de celle du Khroub, où trois équipes de composées des éléments de la DAS, du CRA, de médecins, des services de sécurité, ainsi que des bénévoles, ont procédé à la localisation et au recensement des personnes ciblées afin qu’elles soient rapidement prises en charge sur les plans physique et psychologique. L’opération sera au fur et à mesure étendue aux autres communes de Constantine, et devra durer jusqu’au mois de mai prochain. Concernant les aides, elles émanent du budget de la wilaya, de celui des communes, ainsi que de mécènes. À ce titre, le wali, Abdessamie Saïdoun, a lancé un appel à la solidarité et à la générosité des Constantinois afin de s’impliquer dans cette opération, et ce notamment en versant des dons auprès du CRA.

Issam B.