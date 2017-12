REGARD : Attention les Â«envahisseurs arrivent !

Nos rues sont-elles devenues des lieux favoris pour chats et chiens errants ? C’est la question que se pose, sans doute, beaucoup d’entre-nous, en arpentant nos villes et quartiers, transformés, en fourrières ouvertes, en bonne et due forme où l’espace urbain ou plutôt le territoire des «humains» est de plus en plus menacé, par une faune, livrée à elle-même. Les chiens et chats errants, en effet, font partie du paysage général et tout le monde est tenu de s’accommoder avec cette nouvelle forme de pollution, banalisée, par les collectivités locales et autres établissements, chargés, de près ou de loin, de veiller, sur l’image de marque de nos quartiers. Ça va mal, dans nos cités, très souvent, envahis, par des animaux sales, affamés et très dangereux qui élisent domiciles, à proximité des bacs à ordures et autres lieux de dépôt de détritus, devenant une véritable menace, notamment pour les enfants, victimes plusieurs fois, d’attaques de meutes de canidés et de félidés enragés, qui sèment la terreur dans tout le quartier. Aujourd’hui, il ne fait plus bon vivre, dans nos cités. Et pour cause, tous ces «envahisseurs» très agressifs, à la recherche du moment propice pour nous sauver dessus. Les services de ramassage des animaux errants se font rares, de nos jours. Ce fléau, à vrai dire, inquiète, de plus en plus, les parents qui ne savent plus à quel saint se vouer alors que leurs enfants, sont tous les jours que dieu fait, des proies faciles à ces animaux. Il faut dire, qu’en dépit, d’un programme national de lutte contre la rage, mis en place depuis plus de vingt ans, l’on continue à enregistrer, des cas de rage humaine, en Algérie, sans parler des cas de personnes carrément «morcelées» par des chiens abandonnés. Le cas de cet enfant d’Adrar déchiqueté —encore un de trop— renvoie, à l’intérêt de se pencher sérieusement sur ce problème de santé publique, pour limiter les dégâts. Un renforcement des services des fourrières animales en effectifs et en moyens matériels s’avère même indispensable, pour sécuriser nos cités.

Samia D.