Chiens errants : Une menace pour la santÃ© publique

Les chiens errants envahissent les rues et les quartiers de différentes wilayas du pays. C’est un véritable fléau qui constitue un grand problème de sécurité, de salubrité et de santé publique.

Pas un jour sans que des citoyens ne se fassent agresser par des chiens dangereux laissés en totale liberté. La semaine dernière un enfant de six ans a été dévoré par des chiens errants dans la wilaya d’Adrar. T. Khaled est sorti de chez lui en fin d’après-midi pour rejoindre l’un des domiciles de ses proches dans un quartier à Adrar, il a été retrouvé vers les coups de 23h de la même journée, dans un état de décomposition, dévoré par une meute de chiens. Ce qui a, alors, soulevé un tollé chez la population locale qui a manifesté son mécontentement envers les autorités locales sur la prolifération des chiens errants dans la région qui ont toujours constitué une menace, notamment pour les lève-tôt et les enfants scolarisés.

En juin dernier, une autre victime, B.R, âgée de trois ans, a rendu l’âme suite à ses graves blessures qui lui ont été causées par les morsures d’un chien enragé qui l’a attaqué ainsi que plusieurs enfants qui jouaient tout près de leurs domiciles dans la cité des Ouled Ben-Saber dans la ville de Maghnia à Tlemcen. Soulignons que les compagnons de Rania ont été légèrement blessés et ont reçu les soins nécessaires mais par contre, les blessures de Rania étaient très profondes car elle a été férocement et violemment mordue par ce chien errant.

Ce genre de bêtes envahissent malheureusement nos villes et présentent un réel danger pour les citoyens, notamment à la tombée de la nuit et au lever du jour. Elles arpentent les rues d'Alger, et s'attaquent aux riverains. Des habitants que nous avons approchés et rencontrés à Ouled Fayet, Cheraga, El-Achour, Dely Ibrahim, Draria… déclarent que ce phénomène prend des proportions menaçantes. «C'est un phénomène grave et dangereux pour la population, il faut organiser des campagnes d'abattage», s'écrie Mouloud, un quinquagénaire dont le voisin en a été victime il y a quelques mois. Du côté des mères de familles, il n'est pas question de laisser leurs bambins jouer seuls. C'est le cas de Radia et Hlima, qui ont interdit à leurs enfants de jouer dehors. Elles nous expliquent que des meutes errent non loin de leurs demeures.



L’indifférence des autorités locales



A Draria, chaque jour la population est confrontée aux dangers d’attaques de ces canidés errants. Les habitants et les écoliers du quartier de Boudjemaa-Temmime sont souvent menacés, surtout en début de matinée par ces bêtes qui peuvent s’avérer très dangereuses. «Nous nous rendons à notre lieu de travail la peur au ventre. Généralement, on doit s’armer de pierres pour nous défendre, mais nous ne pouvons rien faire face à une meute de chiens.

Il m’arrive parfois de retarder mon départ au travail jusqu’à leur dispersion», nous dira inquiet, un habitant de la cité. «Ce sont surtout les enfants qui sont les plus exposés. Les parents sont alors obligés de les accompagner jusqu’à l’école. L’heure de leur départ à l’école coïncide souvent avec la présence des chiens errants, d’où l’urgence de trouver une solution à ce grave problème qui perdure depuis longtemps afin d’éviter le pire», insiste un autre habitant. Les riverains n’arrivent d’ailleurs pas à comprendre l’indifférence des autorités locales quant à ce grave phénomène, d’autant plus que le nombre des chiens errants ne cesse de se multiplier à cause de l’absence d’opérations d’abattage. «Les chiens errants sont omniprésents dans notre quartier et circulent souvent en meutes», nous signale un médecin, habitant à El Achour. Il ajoute en connaissance de cause : «Ces chiens peuvent être vecteurs de graves maladies, ce qui accentue leur dangerosité. Leur prolifération est causée entre autres par l’insalubrité qui règne dans ces quartiers, où les ordures ménagères s’amoncellent. Le manque de civisme de certains de nos concitoyens, conjugué à l’absence au niveau de l’APC de moyens matériels et humains suffisants pour le ramassage des ordures et le nettoiement des cités, ne font qu’aggraver les choses», précise-t-il. Pour Hakim commerçant «il faut mettre fin à ce problème. Les dizaines de bêtes errent dans la rue durant la nuit et même dans la journée. Un spectacle angoissant», s’exclame-t-il. Et d’ajouter « une seule campagne d’abattage par an est loin de répondre aux exigences d’une prophylaxie des infections», estime-t-il.

1220 morsures d’animaux errants et de rongeurs à Oran



Selon des citoyens rencontrés sur les lieux, la présence, au niveau de ces cités, de dépotoirs anarchiques d’ordures a énormément contribué à la prolifération, ces derniers jours, des chiens errants, qui y trouvent « à manger et à boire ». Un médecin rencontré à la polyclinique de Draria, va dans le même sens «l’entassement à certains endroits d’importantes quantités de déchets, aux risques pathologiques certains, trouve par excellence, avec ces animaux itinérants, des vecteurs de transmission des maladies les plus dangereuses». Et de continuer «les services concernés sont appelés à mettre en place un dispositif et à établir un plan plus efficace dans la lutte contre les chiens errants». Selon les services de la direction de la santé suite aux statistiques fournies par les services des urgences médicales auprès des structures de santé de proximité existantes il a été recensé depuis le début de l’année en cours, 1.220 morsures d’animaux errants et rongeurs. Devant cet état de fait, instruction a été donnée aux instances responsables, particulièrement les services des communes à travers la wilaya d’Oran, en vue d’accentuer les campagnes d'hygiène et de nettoyage de l’environnement. En ce sens, les services des urgences des centres de santé de proximité ont enregistré depuis le début de l'année, 115 morsures de rongeurs, «souris et rats », 882 morsures de chiens errants, et 271 morsures de chats, suite auxquelles les victimes ont été transférées vers les services des urgences médicales pour recevoir les soins nécessaires, heureusement qu’aucun cas de décès n’est à déplorer. En attendant de jours meilleurs les chiens errants continuent à se faire de plus en plus remarquer au grand désespoir des habitants de différentes villes du pays, qui supportent très mal cette présence.

Sarah. Sofi