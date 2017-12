Le Coin du copiste : Tamanrasset en fÃªte

Gros plan sur le grand Sud qui organise à partir d’aujourd’hui une manifestation culturelle de haute facture, un événement qui ravira certainement les grands amoureux des espaces désertiques qui se regroupent en ces lieux depuis quelques années et un peu plus ces derniers temps dans des oasis paradisiaques pour admirer les couchers de soleil d’une extraordinaire beauté. La belle région de Tamanrasset, connue pour son tourisme bien implanté, est donc fin prête à l’orée de la nouvelle année 2018 pour accueillir «Les Journées culturelles du Sud» avec une édition qui se caractérise par sa version internationale. Une bonne ambiance en perspective pour tous ceux qui en famille veulent célébrer le nouvel an qui représente la dernière soirée qui va clôturer cette fête dans les vastes espaces où le sable se déroule à perte de vue et les immenses roches se dressent aux alentours. Le public rassemblé autour de la grande scène musicale avec un programme des plus alléchants qui le fera à coup sûr vibrer sur les rythmes endiablés et captivants des sonorités africaines et touarègues. Ainsi on apprend que la soirée inaugurale sera animée par le groupe Touamst N’ténéré et le chanteur Hakim Salhi. La soirée de clôture, qui coïncidera avec la fin de l’année 2017, sera internationale avec la participation du groupe algérien Imzad, de l’artiste malien Vieux Farka Touré et du Nigérien Bombino.

Un grand nombre de groupes et d’artistes algériens et étrangers participeront aux Journées culturelles du Sud, prévues du 27 au 31 décembre 2017 à Tamanrasset. L’ambition des organisateurs, d’ailleurs, est de faire de la capitale de l’Ahaggar un «carrefour de la musique africaine». Dar El Imzad (la maison de l’imzad) qui abritera l’événement vibrera, ainsi, aux rythmes de la musique targuie (y compris les versions blues et rock), du gnaoui, du raï et de la chanson kabyle avec, notamment, un hommage à Djamel Allam. Entre-temps, le public aura vu à l’œuvre le groupe Ithran, Marwan, Meziane Amiche (le 28 décembre), ensuite Alamine Khoulen, Nighat El Husseini, le groupe Aguenar, la raiwoman Zahouania (29 décembre) puis, enfin, le groupe Tartit (Mali), Amel Zen, la grande badi Lalla et le groupe Imzad (le 30 décembre 2017). Les Journées culturelles du Sud se tiendront sous l’égide du ministère de la Culture et seront organisées par l’Office national de la culture et de l’information (Onci), en collaboration avec l’association Sauver l’imzad et en partenariat avec l’ENTV, l’ENRS et l’Onda.

L. Graba