Entretien avec M. Mohamed Yahiaoui, commissaire du festival national du thÃ©Ã¢tre professionnel (FNTP)

Au cours de la 12e édition du festival national du théâtre professionnel qui se déroule au théâtre national d’Alger Mahieddine-Bechtarzi du 23 au 31 décembre, nous nous sommes rapprochés du commissaire qui, avec toute une équipe, s’est chargé de l’organisation de cet important événement qui dure maintenant depuis plus d’une décennie.

Nous avons voulu en savoir plus sur la présente édition et ce qu’elle apporte de nouveau cette année par rapport au contenu des différentes représentations en ce qui concerne la manière d’aborder le 4e art de nos jours. Nous avons également évoqué le travail artistique des pièces et des théâtres régionaux.



Qu’est-ce qui caractérise cette édition des précédentes ?

Ce qui caractérise cette édition des précédentes c’est les nouvelles pièces de théâtre et leur qualité, et ce qui l’a caractérisé le plus c’est les spectateurs, le retour des spectateurs aux salles du théâtre comme on l’a remarqué il n’y a pas beaucoup de participants. Il y a ceux qui viennent pour présenter leurs pièces théâtrales ensuite ils rentrent à leurs base, et c’est le public du théâtre qui reste, et ça c’est le plus important car contrairement aux autres éditions c’était les participants qui remplissent les salles du théâtre, mais maintenant c’est le public surtout que c’est la période des vacances d’hiver, et ça fait plaisir. On a également organisé des conférences et aussi le débat sur le théâtre ainsi qu’un un atelier de formation pour la critique du théâtre reçoit des maîtres dans ce domaine issus de l’Algérie, de Tunisie et du Maroc. Ces derniers ont prévu des points de presse spécialement pour les journalistes des pages de culture et des étudiants qui viennent des différentes wilayas. Comme d’habitude, figurent dans ce festival des théâtres hors compétition qui ont formé quelques troupes théâtrales, les théâtres régionaux plus le TNA, ceux-là sont en compétition.



Quel thème abordent les représentations cette année ?

A propos du thème, il n’y a pas de thèmes précis que les pièces théâtrales abordent, il n’y a pas de condition de thème, chaque pièce représente son sujet et son thème indépendant, et chaque théâtre choisit son travail et le supervise. Ce sont des thèmes divers que les spectateurs peuvent suivre tout au long du festival tout en réagissant au type d’interprétation et au contenu de la pièce.

Comment c’est fait le choix des troupes participantes ?

Cette question est beaucoup posée, je peux vous dire que pour élever le niveau du festival, dans les prochaines éditions, nous comptons tenir compte du critère de la qualification. un comité choisira les meilleurs travaux pour participer au FNTP. cette année la participation est ouverte et libre, tous les théâtres régionaux peuvent participer normalement.



Qu’es-ce qu’il y a de nouveau par rapport aux comédiens et à l’ensemble des pays invités ?

Pour les pays invités, nous nous sommes basés pour les invitations sur les moyens du festival et selon le budget, sachant que le budget est de 400 millions de centimes, et l’accueil des pays étrangers nécessite un bon budget, mais il y a des invités professeurs, spécialistes et professionnels venus du Maroc et la Tunisie qui sont présent à cette édition. La même chose pour les comédiens. pour les comédiens nationaux il n’y a aucun problème, mais pour les étrangers la question est aussi en relation avec le budget. Dans les éditions précédentes (surtout 2005 et 2008) il y avait beaucoup d’étrangers car il y avait des moyens et de bons budgets qui pouvaient nous donner plus de possibilités pour organiser un événement de plus grande ampleur. Pour ce qui est des pièces, il faut voir avec le public qui est le seul juge.

Asma K.