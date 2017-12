Arts martiaux : Trois athlÃ¨tes internationaux de Taekwondo et de full contact honorÃ©s

Trois athlètes internationaux algériens de taekwondo (Pomsea) et de full contact ont été honorés par les autorités locales de la wilaya de Bouira, à leur tête le wali Mustapha Limani, en guise de reconnaissance à leurs efforts consentis pour une belle représentation de l’Algérie dans les compétitions mondiales et régionales.

Il s’agit de l’athlète Soualah Yanis du club Najah de Bouira, qui a remporté la médaille d’or de la coupe de l’ambassadeur de Corée de Sud, organisée en octobre dernier dans à Seoul. Yanis a été honoré à cette occasion par les autorités locales civiles et militaires de la wilaya pour son comportement dans les compétitions régionales et internationales, dont un chèque de 100.000 DA qui lui a été remis lors d’une cérémonie tenue au siège de l’office des établissements de jeunes de Bouira (ODEJ). Champion d’Afrique en taekwondo (Pomsea) lors du championnat organisé en juin 2016 à Port Said (Egypte), l’athlète Yanis Soualah a saisi cette occasion pour exprimer sa grande satisfaction quant à ce geste d’encouragement. «J’apprécie beaucoup le geste des autorités locales. Cela m’encouragera davantage à faire plus de sacrifice pour représenter dignement mon pays dans les compétitions internationales futures», a-t-il confié à l’APS. «Ce geste de considération et de reconnaissance me donnera plus de volonté également pour bien me préparer pour les jeux olympiques de 2024 prévus à Paris (France)», a-t-il ajouté.

Au cours de cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence de plusieurs responsables sportifs au niveau local, un autre athlète spécialisé dans le full contact et kik-boxing, en l’occurrence Bouzerda Hicham. Agé de 33 ans, l'enfant de la ville de Bouira avait remporté également le titre mondial en full contact, tenu en juin 2010 en Grèce. Dans la même compétition, l’athlète Bouzerda était classé aussi deuxième dans la discipline de kik-boxing. Il s'était classé troisième dans le championnat arabe de kik boxing, organisé en octobre 2017 en Jordanie, selon les détails fournis par la direction locale de la jeunesse et du sport. Le fils de Bouira a, lui aussi, été honoré par le premier magistrat de la wilaya, qui lui avait remis un chèque de 100. 000 DA ainsi qu’un cadeau symbolique en signe d’encouragement et de reconnaissance, a-t-on constaté. Un autre chèque de même valeur financière, ainsi que des cadeaux ont été également remis à l’athlète Mustapha Fellak du club Jil 2000 de Bouira. Ce dernier spécialisé dans le full contact et le kick-boxing, a remporté le titre arabe de full contact organisé en octobre 2017 en Jordanie. Il s'était classé troisième au championnat mondial de kik-boxing organisé en novembre 2013 en Turquie. «Je suis très content d’être honoré par le wali de Bouira, cela m’encouragera à travailler plus pour honorer mon pays l’Algérie», a confié l’athlète à la presse à la fin de la cérémonie. Par ailleurs, des attestations ont été attribuées par les autorités locales de la wilaya à 74 initiateurs en arts martiaux qui ont reçu une formation sur la discipline.

M. Limani et les autres responsables qui l’ont accompagné lors de cette cérémonie ont donné entre autres le coup d’envoi d’un stage de formation pour 111 éducateurs sportifs dans 9 spécialités dont le taekwondo, le judo, le football, le karaté et la natation. «Cette promotion de formation des éducateurs sportifs porte le nom de l’athlète défunt Kermia Abdelkrim», a expliqué à l’APS le directeur de la jeunesse et de sport, Djamel Djender.