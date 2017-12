Tamanrasset : salon national de lâ€™artisanat saharien

Plus de 70 artisans, issus de différentes régions du pays, prennent part à la 20ème édition du salon national de l’artisanat saharien qui s’est ouvert, hier, à la maison de l’artisanat de Tamanrasset, à l’initiative de la chambre locale d’artisanat et des métiers (CAM). Inaugurée par les autorités locales, cette manifestation nationale constitue un espace idoine pour les artisans et acteurs dans le domaine pour exposer leurs produits et savoir-faire, leur vulgarisation et commercialisation, a indiqué le directeur de la CAM, Abdallah Legraoui. Placé sous le signe ‘‘Les produits d’artisanat sont meilleur ambassadeur’’, ce rendez-vous annuel, devant s’étaler à la fin du mois en cours, est également destiné à la commercialisation des produits d’artisans à la satisfaction des visiteurs et touristes, qui s’y sont convergés à l’occasion des fêtes de fin d’année , et une vitrine d’exposition des potentialités que renferme la région en matière d’artisanat. La manifestation est l’occasion aussi pour exposer, à travers les différents stands, les produits de la maroquinerie, le tissage, la literie, la bijouterie, la pâtisserie traditionnelle, ainsi que les activités de l’école pilote de gemmologie, dont les pierres précieuses et autres produits fabriqués par les pensionnaires de cette école. .(APS)