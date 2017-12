RÃ©seaux dâ€™AEP gÃ©rÃ©s par les communes : Prise en charge par lâ€™ADE dâ€™ici fin 2019

L’Algérienne des eaux (ADE) prendra en charge la gestion de tous les réseaux d’eau potable gérés par les communes au niveau national d’ici la fin de 2019, a annoncé hier à Relizane le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib.

Le ministre a indiqué, lors d’un point de presse en marge de sa visite de travail et d’inspection de la wilaya, que son «département ministériel oeuvre, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, pour intégrer la gestion de l’eau potable des communes vers l’ADE».

«La gestion de l’AEP de 567 communes n’est pas intégrée à l’ADE au niveau national», a-t-il fait savoir, soulignant que la gestion totale du réseau sera confiée à l’Algérienne des eaux en vue d’»améliorer les prestations et réduire les charges des communes». En visitant le barrage de Gargar (Oued Rhiou), M. Necib a rappelé que 10 barrages au niveau du pays souffrent d’envasement, à l’instar de ceux de Bouhanifia (Mascara), de Bengherza (Biskra) et de Gsab (M’sila), signalant qu’une importante enveloppe a été débloquée au titre de la Loi de finances 2018 pour lutter contre ce phénomène naturel suivant la priorité.

Dans le même contexte, trois grands engins pour enlever la vase et le curage des barrages est en fabrication par une usine algérienne, qui devra les fournir fin mars 2018, a-t-il annoncé, relevant que la fabrication de ces engins est locale avec un taux d’intégration de plus de 70 %. Le ministre a mis en service, lors de sa visite dans la wilaya de Relizane, l’alimentation en eau potable de la commune d’El Matmor à partir de la station de l’eau de mer dessalée d’El Macta (Oran). Il a aussi inspecté les travaux de raccordement des communes de l’Est (Oued Rhiou, Mazouna, Sidi Mhamed Benali, Mediouna et Ouarizane) au réseau d’eau de mer dessalées à partir de la station d’El Macta. Ce projet a atteint un taux d’avancement de 15%. L’alimentation de la wilaya de Relizane en eau de mer dessalée concerne 30 communes, dont neuf raccordées au deuxième semestre 2017. (APS)