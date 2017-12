Groupe HÃ´tellerie, Tourisme et Thermalisme : 210.000 lits en 2021

La signature de contrats de performance des PDG et DG du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme a eu lieu hier à Alger. M. Lazhar Bounafaa, président-directeur général du Groupe, a que ce dernier fera en sorte à équilibrer financièrement les entreprises du secteur. Selon lui, il y a des entreprises performantes et d’autres qui le sont moins.

M. Bounafaa a ajouté que le secteur est en train de se construire, précisant que ce créneau contribue à créer des emplois. En 2021, « nous aurons une capacité de 210.000 lits contre 110.000 lits à l’heure actuelle ce qui nous permettra de renforcer notre capacité d’hébergement», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le PDG du Groupe a soulevé une série de contraintes entravant le développement du tourisme en Algérie, dont la qualité de services et de prestation ainsi que la qualité de la main-d’œuvre. Il précisera que le contexte économique actuel «nous impose de diversifier les activités du tourisme et d’améliorer la gestion ».

Selon un communiqué remis à la presse, la démarche du groupe HTT est incarnée pas les plans de performance qui sont au centre de la rencontre d’hier.

Le groupe s’inscrit, à travers son plan d’action, dans la modernité et dans la trajectoire tracée par les pouvoirs publics visant à faire du tourisme un vecteur durable de développement de l’économie nationale.

« Le plan de performance n’est pas perçu comme un outil de suivi et de contrôle, voire de surveillance des gestionnaires, mais plutôt comme un guide, comme une voie, comme un tableau de bord managérial, comme un outil d’orientation, d’aide et d’incitation di dirigeant à bien conduire sa filiale selon les repérage négociés et consensuels en la filiale et le groupe HTT », selon le communiqué.

Hichem Hamza