AlgÃ©rie - Turquie : Des relations historiques solidement ancrÃ©es

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a affirmé, hier à Alger, que l’Algérie et la Turquie «sont liées par des relations historiques solidement enracinées», qui sont à même de consolider leur coopération bilatérale dans tous les domaines, et de promouvoir l’investissement, indique un communiqué de l’Assemblée.

Lors d’un entretien avec président de la commission des affaires étrangères de la Grande assemblée nationale de Turquie, Volkan Bozkir, M. Bouhadja a affirmé que les deux pays «sont liés par des relations historiques solidement enracinées et ont en partage un riche legs historique, qui sont à même de consolider et de promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines notamment économique, à travers l’encouragement de l’investissement, et aussi culturel en préservant le patrimoine reçu en héritage», appelant à «la nécessité de promouvoir la concertation et le dialogue parlementaires, à travers l’intensification des visites, l’échange d’expériences et la création d’un groupe d’amitié». Au plan international, «la recrudescence du phénomène du terrorisme transnational constitue une réelle menace pour la paix mondiale», a estimé le président de l’APN, saluant «l’expérience algérienne pionnière en matière de lutte contre le terrorisme» et «la sagesse du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, architecte de la réconciliation nationale, grâce à laquelle le peuple algérien vit dans la stabilité et la sécurité».

M. Bouhadja a saisi cette opportunité pour rappeler «les positions inaliénables de l’Algérie vis-à-vis de différentes questions sur la scène internationale, passant en revue les résultats du sommet extraordinaire de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), tenu le 13 décembre, qui a déclaré El-Qods capitale de la Palestine», saluant la lutte du peuple sahraoui pour son droit légitime à l’autodétermination.

Le président de la commission des affaires étrangères de la Grande Assemblée nationale de Turquie a salué «les relations historiques entre les deux pays», se félicitant du «rôle positif de l’Algérie dans l’établissement de la sécurité et de la paix dans la région, la lutte contre le terrorisme et la protection des frontières contre les différentes menaces qui pèsent sur la sécurité et la stabilité». Le responsable turc a mis l’accent sur l’intérêt accordé par son pays à l’expérience algérienne dans ce domaine», appelant au «renforcement des liens d’amitié et de coopération bilatérale au mieux des intérêts des deux peuples et pays». L’audience s’est déroulée en présence de la délégation turque accompagnant M. Bozkir, du vice-président de l’APN, Djamel Bouras et du président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté, Abdelhamid Si Afif.



Entretien avec M. Messahel



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a eu hier un entretien avec le président de la commission des Affaires étrangères à la Grande Assemblée nationale turque, Volkan Bozkir, sur les relations politiques, le dialogue et la concertation entre les deux pays, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. MM. Messahel et Bozkir «se sont félicités de la dimension conséquente que la coopération économique et le partenariat occupent dans les relations d’ensemble algéro-turques. En témoigne le niveau des échanges qui vont crescendo et qui ont atteint des niveaux appréciables au cours de ces dernières années». La lutte contre le terrorisme, le dossier El Qods et la situation en Libye, au Mali et dans le Sahel ont fait l’objet d’un «échange approfondi» à cette occasion. Les deux parties ont également passé en revue «la situation en Syrie et en Irak et ont confronté leurs évaluations respectives et leurs visions quant aux perspectives de solutions définitives et pérennes à même de favoriser un retour à la paix, à la stabilité et à la sécurité au bénéfice de l’ensemble des peuples de la région, dans le cadre du respect de leur souveraineté et de l’intégrité de leurs territoires».

Pour rappel, l’audience, accordée par M. Messahel à une délégation parlementaire turque conduite par M. Bozkir, s’est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères, en présence du président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l’étranger à l’Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif.

(APS)