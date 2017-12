Hassen Mermouri, ministre du tourisme : Le tourisme interne, prioritÃ© du secteur

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M. Hassan Mermouri, a indiqué, hier, que quelque 160.000 touristes nationaux et près de 10.000 étrangers se sont rendus cette année dans le Sud algérien.

«Le nombre de touristes étrangers a atteint, au premier trimestre 2017, 1,9 million, soit une hausse de 26% par rapport à 2016», a précisé le ministre, lors de son passage au forum de la Radio nationale. Le nombre de touristes algériens sortants, en revanche, a baissé de 11% cette année, selon le ministre. «Certes, le volume des sortants (4,5 millions) est plus important que les entrants (2,5 millions). Mais il y a une évolution en faveur de la destination Algérie», estime-t-il, réaffirmant que le développement du tourisme interne est la priorité du secteur. Concernant le tourisme saharien, le ministre a estimé que celui-ci peut absorber des milliers de touristes sans qu’il ait besoin de grosses infrastructures d’accueil. Il cite comme exemple Adrar dont la capacité d’accueil ne dépasse pas les 1.000 lits mais qui peut accueillir jusqu’à 30.000 touristes chaque année. M. Mermouri a cependant reconnu un déficit certain en matière d’infrastructures hôtelières entre l’offre et la demande qui, elle, se trouve en constante augmentation. Un déficit qui reste à combler. Il précisera, dans ce sens, que son département œuvre à élargir les capacités d’accueil à 240.000 lits au cours des cinq prochaines années, tout en faisant remarquer que le tourisme saharien a connu, cette année, un réel essor comparativement à l’année précédente.

Le ministre reconnaît également que « les institutions de tourisme, publiques notamment, ne font pas assez dans la promotion et emploient, souvent, d’anciennes méthodes alors qu’elles doivent se mettre aux nouvelles technologies de communication», souligne-t-il. En attendant, Air Algérie a pris d’importantes mesures en procédant à la réduction de 50% des prix des vols en direction du Sud du pays, au profit des agences de voyages dont les groupes dépassent une dizaine de touristes. «Nous allons revoir et actualiser également les conventions intersectorielles pour booster le tourisme culturel et éducatif», indique Mermouri.

118 activités artisanales enregistrées cette année



L’artisanat, assure Mermouri, figure aussi parmi les priorités du secteur, nécessitant une vision globale pour son développement. 118 activités artisanales ont été enregistrées cette année, générant, avec les autres filières, 39.000 postes d’emploi. «Nous avons donné des instructions afin de régler les problèmes récurrents de manque de matière première et des difficultés pour la commercialisation. Les collectivités locales sont appelées à mettre en place des mécanismes durables, l’exploitation notamment des places publiques pour la commercialisation des produits artisanaux et la création de points de vente», a-t-il spécifié.



116 projets touristiques réceptionnés en 2017



Interpellé sur les mesures prévues dans la loi de finances 2018 pour le secteur du tourisme, Hassan Mermouri a cité l’ouverture de l’aménagement des Zones d’expansion touristiques (ZET) aux investisseurs privés. 56.000 hectares sont réservés au développement touristique, tandis que les ZET en étude sont de l’ordre de 225.

«Notre but est de créer de la concurrence entre les investisseurs afin d’équilibrer l’offre et la demande. Cette dernière est toujours supérieure à l’offre. D’où la cherté de nos produits touristiques», dit-il, se réjouissant que les investissements dans l’hôtellerie aient atteint une croissance de 5,7% par rapport à 2016. 116 projets touristiques sont réceptionnés cette année sur les 698 projets inscrits. «Dans 5 ans, nous atteindrons notre objectif de 240.000 lits », assure-t-il.

Des investissements privés également sont attendus dans le tourisme thermal qui a attiré, au cours de cette année, 3,8 millions de touristes.

Salima Ettouahria