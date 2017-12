La ministre de lâ€™environnement et des Ã©nergies renouvelables Ã  SÃ©tif : Un pÃ´le dâ€™excellence des Ã©nergies propres

A l’issue de la visite de travail et d’inspection qu’elle a effectuée hier à Sétif, Fatma-Zohra Zerouati, ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, si elle a mesuré les avancées enregistrées dans ce secteur ces dernières années, n’a pas manqué de s’intéresser particulièrement à la dynamique de l’investissement générateur de richesses et d’emplois dans une wilaya qu’elle a qualifiée de pôle d’excellence.

Dans ce contexte, la ministre, accompagnée du wali et du président de l’APW, consacrera une large part de son programme aux différents projets qui sont mis en œuvre par les jeunes au titre des mécanismes initiés par l’Etat et d’autres investissements d’envergure, réalisés, ou en voie de l’être, par des opérateurs économiques dans des segments à la fois sensibles et stratégiques.

En allant s’enquérir de chaque projet, la ministre qui s’entretiendra longuement avec les différents chefs de projets au titre de la proximité qui marquera sa visite, ne manquera pas de souligner la nécessité d’aller vers les jeunes et les encourager à investir dans les secteurs porteurs, exhortant par la même, là ou elle passera, les chefs d’entreprise à accompagner ce potentiel juvénile et abonder dans le sens d’une démarche tendant à réduire les importations et impulser les exportations.

Comme elle mettra l’accent sur la mise en œuvre d’un partenariat gagnant-gagnant dans un secteur qu’elle qualifiera de gisement extraordinaire et insistera particulièrement sur le recyclage et la valorisation constante des déchets, mettant à profit ces rencontres pour dire les mesures d’incitation que son département ministériel s’attelle à mettre en œuvre, évoquant à ce sujet le volet inhérent à la numérisation, la gestion des dossiers et bien d’autres facilités destinées à donner de l’efficacité à la décentralisation : «Nous allons vous accompagner, vous faciliter la tâche et aider les jeunes à investir en puissance dans ce secteur», dira-t-elle, non sans mettre en exergue les efforts de l’Etat au titre du programme initié par le Président de la République, qualifiant par la même la wilaya de Sétif de pôle d’excellence dans le domaine de l’énergie propre, sachant que 15% des établissements classés sont implantés dans cette wilaya.

En visitant L’EPIC ECOSET, qui passe pour être un fleuron dans ce domaine de par les évolutions qu’elle a connues — elle est passée d’une mission première de gestion du centre d’enfouissement technique de Sétif à sa création en 2011 vers d’autres prérogatives autrement plus importantes, telles que le tri sélectif dans 27 communes, le balayage, la collecte, le transport et la mise en décharge des déchets ménagers et assimilés dans 21 secteurs de la seule commune de Sétif, avec un chiffre d’affaires de 472 millions de dinars et pas moins de 569 travailleurs—, la ministre appellera les responsables de cette entreprise a redoubler d’ardeur dans la récupération, le recyclage et la valorisation des déchets au titre d’une feuille de route ambitieuse privilégiant l’économie circulaire.

Le tri sélectif et sa consolidation par des mesures incitatives, les espaces de détente et de loisirs et d’autres visites de projets importants conduiront la ministre dans les communes d’ El Eulma, Ouled Saber et Mezloug.

valorisation des déchets

Un créneau porteur



« Un franc succès ». C’est en ces termes qu’a été qualifiée, hier, la 2e édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets (REVADE) qui s’est déroulée du 9 au 12 octobre dernier. Lors d’une rencontre d’évaluation et de remise des diplômes organisée par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), les participants à cet événement ont tous mis en avant la réussite totale de cette édition, de même qu’ils ont émis le souhait de voir cette activité progresser davantage au regard des opportunités existantes. Ce même constat a été fait également par M. Saï Rachid, directeur de l’animation et du développement de l’entreprise auprès de la CACI, qui a présenté en cette occasion le bilan du Salon. D’emblée, ce responsable mettra en relief que « l’édition de 2017 a été inaugurée par la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables en compagnie du SG du ministère du Commerce et de l’ambassadeur de la Corée du Sud, invité d’honneur, et que « les investisseurs nationaux ont eu ainsi l’occasion de bénéficier du savoir-faire de ce pays, qui est leader dans le recyclage, notamment, des déchets industriels».

L’orateur s’est également félicité du fait que le Salon a pu regrouper une quarantaine d’exposants nationaux et internationaux. Il faut dire que l’intérêt croissant accordé de nos jours à la récupération et la valorisation des déchets résulte du fait que cette préoccupation, purement environnementale autrefois, est devenue, aujourd’hui, une activité économique capable de générer une valeur financière de 38 milliards de DA/an et de créer par conséquent de nombreux postes d’emploi directs et indirects (7.600 emplois peuvent être créés dans la filière PET qui génère près de 350.000 tonnes/an). Il convient de signaler également que des statistiques récentes montrent qu’il y a actuellement un marché de près de 300.000 tonnes/an de déchets spéciaux (pneus, huiles usagées, batteries et déchets 3E) dont seulement 150.000 tonnes sont valorisées et exploitées. C’est dire toute l’importance de cette filière qui nécessite davantage d’investissements. L’on relève, cependant, un certain intérêt d’entreprises privées algériennes et étrangères pour la valorisation et la récupération des déchets, puisqu’une « dizaine d’entreprises privées nationales activent actuellement dans la récupération et la valorisation des pneus usagés qui sont destinés à la réalisation principalement de tapis de routes dont le marché reste très prometteur ».

A noter aussi que des entreprises américaines, françaises et sud-africaines ont déjà manifesté et clairement fait part de leur intérêt pour réaliser des pôles industriels dans le recyclage du matériel informatique, apprend-t-on. Cela dit, et sur un autre plan, la conjoncture économique actuelle pousse les pouvoirs publics à chercher les moyens d’exploiter au maximum les ressources productives disponibles en Algérie, notamment à travers la récupération et le recyclage des déchets. Il est important aussi d’encourager l’investissement dans les nouvelles activités et de créer de nouvelles entreprises dans ce sens. Revenant sur les objectifs du Salon, l’intervenant expliquera que ces derniers sont principalement axés autour de « la promotion de l’industrie de récupération et de valorisation des déchets, l’encouragement de l’investissement dans ce créneau pour la création de nouvelles entreprises et le transfert du savoir- faire ».

