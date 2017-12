Le ministre de la communication Ã  SIDI BEL-ABBES : Profesionnalisme et crÃ©dibilitÃ©

Sidi Bel-Abbès a été la deuxième étape de la tournée d’inspection et de travail du ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, dans l’Ouest du pays, pour s’enquérir de la situation du secteur, situer les priorités de son action, et appeler l’ensemble des interlocuteurs à se mettre au diapason de l’évolution dans le monde et à faire preuve de pragmatisme, d’efficacité et viser la rentabilité dans la gestion.

Cette étape a été riche en enseignements, à la mesure du débat engagé et de la portée des orientations dans l’accompagnement du processus de développement en cette phase si singulière que traverse le pays, marquée par les effets de la crise économique. « Cette crise est bénéfique pour matérialiser la notion du compter-sur-soi et innover, dans la perspective de relancer l’économie nationale, de générer des richesses et de créer des emplois. Et la presse, dans tous ses compartiments et tendances, a un rôle à jouer pour soutenir la démarche du gouvernement et appuyer les orientations du Président de la Republique», devait-il souligner. Le ministre est revenu sur le sens de la responsabilité devant prévaloir en cette phase et l’esprit de management devant guider les gestionnaires des titres et éditeurs. « Il n’y a qu’une presse nationale», devait-il ajouter, pour lever l’amalgame et briser un tabou savamment entretenu, celui de presse publique et presse privée. Bref, autant de précisions pour éclairer l’opinion et surtout relever l’attachement du gouvernement à la liberté de la presse et à la consolidation de cet acquis démocratique. L’information de proximité était également au menu, et le ministre a mis en exergue son importance dans la valorisation des potentialités des régions et l’orientation des éventuels investissements productifs. « Nous sommes à Sidi Bel-Abbès et je sais que cette wilaya dispose d’énormes atouts à mettre en évidence grâce à l’information de proximité. La presse locale et la radio ont un rôle à jouer sur ce registre pour véhiculer une image de marque et donner de la dimension à la région», a-t-il souligné, pour ensuite se focaliser sur les paramètres de la neutralité, de la crédibilité et du professionnalisme dans la couverture des activités et l’exercice de la mission d’informer. A la maison de la presse Dr-Mohamed-Amir-Benaïssa, le temps était à la convivialité dans le cadre de la cérémonie organisée pour honorer quatre localiers à titre posthume et s’entretenir avec les représentants de la presse. « Je tenais à l’organisation de cette cérémonie pour rendre hommage à des journalistes qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes et ont pris part à l’enrichissement du paysage médiatique, je dirai même qu’il faut instaurer des traditions et enraciner une culture en la matière pour ériger des repères», a-t-il déclaré, attentif surtout aux préoccupations des familles. En inspectant l’établissement, M. Kaouane, impressionné par l’architecture de l’œuvre et la fraîcheur des couleurs, a saisi l’occasion pour rappeler l’effort de l’Etat et son soutien indéfectible à la presse. Enfin, notons que le ministre de la Communication s’est rendu au relais du centre régional TDA de Sidi Hamadouche pour s’enquérir des moyens et équipements de cet espace de diffusion, au chantier de la nouvelle radio locale, la Mekerra, et animer un point de presse à la fin de sa visite.

A. Bellaha

Recueillement sur la stèle des onze enseignantes assassinées de SFisef

Le ministre a tenu à faire le déplacement jusqu’à la localité d’Ain Aden, distante de quelques encablures de Sfisef pour se recueillir devant la stèle commémorative à la mémoire des onze enseignantes assassinées par la horde sauvage.

« Contre l’oubli», semblait être la motivation du membre du gouvernement, dont le geste fut vivement apprécié par la population locale et les familles des victimes.

M. Kaouane honoré par la presse locale

Le geste se voulait une forme d’encouragement et de motivation pour ce commis de l’Etat en prise avec la réalité du terrain et versé sur l’information de proximité, pour reprendre les termes de quelques confrères et consœurs. Une ambiance conviviale a prévalu lors de la cérémonie qui a été mise à profit pour échanger des avis et s’informer sur les perspectives du secteur résidant dans la numérisation et la rentabilité des structures.