Promotion et protection des droits de lâ€™enfant : Vers la crÃ©ation dâ€™un rÃ©seau de journalistes spÃ©cialisÃ©s

Pas moins de 25 journalistes de plusieurs supports médiatiques bénéficient, depuis hier, d’un cycle de formation sur la protection de l’enfance, organisé par l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE), en collaboration avec l’organisation de réforme pénale dans la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord et l’appui de l’ambassade du Royaume-Uni.

Parrainée par le ministère de la Communication, cette formation de quatre jours, qui se déroule à l’hôtel Mercure d’Alger, s’inscrit dans le cadre de la stratégie engagée par l’ONPPE visant à optimiser davantage la prise en charge de l’enfance en Algérie. Dans son intervention inaugurale, la présidente de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance, Mme Meriem Chorfi, a souligné le rôle des médias, qui représentent le 4e pouvoir, comme principal vecteur pour véhiculer la culture des droits de l’enfant dans la société. Dans ce contexte, Mme Chorfi a fait savoir que ce cycle de formation, premier du genre encadré par des experts nationaux et étrangers, des Jordaniens notamment, vise, entre autres, à améliorer les connaissances des journalistes sur les questions ayant trait aux droits de l’enfant. Poursuivant ses propos, la présidente de l’ONPPE a mis l’accent sur l’importance de la communication dans la promotion et la protection des droits de l’enfant. Elle a, au passage, émis son souhait de créer un réseau de journalistes spécialisés dans les questions liées à la protection de l’enfance. « On aspire, à travers ce cycle de formation, à créer un réseau de journalistes capables de suivre de près l’évolution des droits de l’enfant», a tenu à préciser Mme Chorfi.

Pour la présidente de cet organe, ces journées seront une occasion pour les journalistes d’acquérir de meilleures connaissances dans le domaine de la protection de l’enfance. Elle a, dans ce sillage, fait savoir que « la création de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, placé auprès du Premier ministère, vient pour renforcer les efforts consentis en matière de prise en charge de l’enfance en Algérie et de contribuer davantage avec l’ensemble des partenaires concernés (pouvoirs publics et société civile) à la promotion des droits des enfants dans les quatre coins du pays». Soulignant que « la protection de l’innocence est une responsabilité de tous», Mme Chorfi a indiqué que « l’arsenal juridique a été renforcé depuis 2015 avec la mise en place d’une nouvelle loi, n° 15/12, relative à la protection de l’enfant, qui a institué l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance». La représentante du ministère de la Communication, Mme Fouzia Bendali, a, pour sa part, indiqué que cette formation, a pour objectif principal de permettre aux journalistes d’acquérir des connaissances en la matière et de se familiariser avec la terminologie juridique, notamment après la promulgation de la loi 12-15 relative à la protection de l’enfance.

De son côté, M. Muhammad Shabana, directeur des projets à l’organisation internationale de réforme pénale dans la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a évoqué le rôle des médias dans la promotion et la protection de l’enfance.

Pour lui, la nouvelle vision dans la prise en charge de l’enfance s’attache à accorder un intérêt particulier à la formation des journalistes qui, selon ses termes, sont porteurs de message.

Il convient de noter que ce cycle de formation de quatre jours sera l’occasion d’aborder différents sujets portant sur les droits des enfants au niveau mondial et en particulier en Algérie, en mettant la lumière sur le rôle de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance, qui a pour mission de promouvoir les droits de l’enfant, notamment à travers la mise en place de l’évaluation périodique de programmes nationaux et locaux de protection et de promotion des droits de l’enfant, en coordination avec les différentes administrations et institutions ou établissements publics et personnes chargées de la sauvegarde de l’enfance.

Kamélia Hadjib