M. Yousfi aux SG des fÃ©dÃ©rations: diversifier la production

Le ministre de l’Industrie et des mines, Youcef Yousfi, s’est réuni hier à Alger avec les secrétaires généraux des fédérations syndicales du secteur relevant de l’Union général des travailleurs algériens (UGTA), indique le ministère dans un communiqué. Lors de cette rencontre d’évaluation, qui s’est déroulée au siège du ministère, M. Yousfi s’est félicité de l’avancée enregistrée dans différentes filiales du secteur grâce aux aides attribuées par l’Etat au profit des entreprises publiques industrielles, appelant ces dernières à consentir davantage d’effort pour consolider leur place sur le marché national, notamment à travers l’amélioration de la qualité et la diversification de la production, précise le communiqué. Soulignant cependant les lacunes enregistrées dans certaines filières, notamment les mines et de la chimie, le ministre a mis l’accent sur l’impératif de pallier aux dysfonctionnements et relancer ces filières industrielles de manière à diversifier l’économie nationale et limiter l’importation. M. Yousfi a exhorté les entreprises confrontées à des problèmes financiers à trouver leurs propres moyens de financement en dehors des aides de l’Etat pour surmonter ces difficultés, et ce à travers des partenariats avec des entreprises privées nationales ou étrangères, basés sur des fondements économiques saines et solides. Les portes du ministère demeurent ouvertes pour le dialogue, la concertation et l’écoute du partenaire social afin de surmonter les problèmes, améliorer le climat social et assurer la stabilité au sein des entreprises, a affirmé le ministre. (APS)