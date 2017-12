M. SIDI SAÃ¯D : PrÃ©server lâ€™Ã©conomie

Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, a affirmé, hier à Aïn Témouchent, que la centrale syndicale a soutenu le partenariat entre les secteurs public et privé, pour préserver et renforcer l’économie nationale. «Nous n’avons aucun complexe pour concrétiser un partenariat entre les secteurs public et privé afin de préserver l’emploi, améliorer le pouvoir d’achat et protéger l’économie nationale», a soutenu Sidi Saïd, à l’ouverture des travaux du 5e congrès de wilaya de l’UGTA, au centre universitaire Belhadj-Bouchaïb, soulignant que la charte de partenariat, paraphée samedi dernier, garantit les droits socio-professionnels des travailleurs. Le même responsable syndical a rappelé que durant les années 1990, l’Algérie a vécu une crise financière et sécuritaire où près de 4.000 travailleurs ont été licenciés, soulignant qu’en 2017, et en dépit de la crise financière conjoncturelle, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a donné des instructions pour ne licencier aucun travailleur. «Une décision courageuse dont nous sommes fiers et nous le saluons», a-t-il dit. M. Sidi Saïd est revenu également sur la condition faite à l’Algérie par le Fonds monétaire international (FMI) portant sur le licenciement d’un million de travailleurs pour pouvoir accorder un crédit durant les années 1990, période où le pays traversait une crise économique, précisant, à ce propos, que «nous ne comptons pas arriver à cette situation, surtout que nous disposons de tous les moyens humains et matériels». (APS)