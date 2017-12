Charte sur le Partenariat sociÃ©taire : Une Ã¨re nouvelle pour les entreprises

Le gouvernement, l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et le patronat ont signé la Charte sur le Partenariat sociétaire. La signature de cette charte intervient dans un contexte plus que délicat. Pilier de la coopération, pour les entreprises des secteurs public et privé, il y a de quoi créer de la sensation, surtout auprès des chefs d’entreprises qui auraient perdu confiance.

En fait, il s’agit d’un partenariat fiable et engagé au service de l’économie nationale. Et pour le gouvernement, des entreprises en bonne santé, c’est toujours un actif précieux, d’où l’idée de cette Charte sur le Partenariat sociétaire, pour permettre justement aux entreprises algériennes d’adopter un mode de vie sain et sûr, pour peu qu’elles jouent le jeu et que le pari fonctionne. Par cette charte, devenue désormais une référence, les entreprises algériennes devraient apporter leur soutien à la politique économique générale et prendre aussi une part active à la promotion et au renforcement du développement économique de l’Algérie. S’appuyant sur l’esprit de solidarité et de discipline des parties signataires, cette charte devrait permettre aux entreprises algériennes d’être résolument engagées à apporter leur concours à l’émergence économique du pays. Bref, une ère nouvelle s’ouvre pour les entreprises, offrant une opportunité inouïe pour parvenir à se déployer et à mettre le cap sur la diversification. Cela dit, des défis majeurs demeurent. Aussi, l’élément phare de cette Charte sur le Partenariat sociétaire, signée en début de semaine par le gouvernement, l’UGTA et le patronat, est qu’elle constitue un cadre visant la relance et la diversification de l’économie nationale, est-il souligné dans le document portant cette charte. D'une quarantaine de pages, le document définit essentiellement les dispositions générales du Partenariat sociétaire, son champ d'application, les intervenants dans le processus de partenariat, les fondamentaux du protocole d'accord des projets de partenariat, les cas particuliers des opérations de fusion-absorption. La Charte définit aussi les partenaires potentiels sociétaires, les formes de partenariat, le financement des opérations de partenariat et la transparence des procédures. Il convient de noter, est-il relevé, que «malgré la brutale crise financière conjoncturelle qui a débuté en été 2014 et ses conséquences économiques, notre pays est parvenu à préserver, grâce aux décisions et directives clairvoyantes du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sa souveraineté économique», grâce au dialogue et à la concertation qu’il avait instaurés comme mode de gouvernance, constituant le socle de la relation entre le gouvernement, l’UGTA et les partenaires économiques. Soucieux de préserver cet acquis et pour faire face aux enjeux et défis économiques, les signataires s’engagent, à travers cette charte, à promouvoir, à développer et à accompagner le partenariat, d’une part, entre les entreprises nationales publiques et privées, dans le strict respect de la règle 66-34%, et d’autre part, entre celles-ci et les partenaires étrangers, dans le strict respect de la règle 51/49%. Il convient de retenir que l’Algérie, avec sa croissance et sa stabilité, devient peu à peu une terre d’opportunités pour les investisseurs étrangers, pour lesquels les opportunités demeurent immenses dans de nombreux secteurs d’activité. Ils s’engagent également à promouvoir le Partenariat Public-Privé (PPP) autour des programmes de réalisation d’infrastructures de base, autant pour leur financement, que pour leur construction. À travers cette charte, le gouvernement et ses partenaires économiques et sociaux, «solidaires et soucieux de préserver la stabilité du pays et la cohésion sociale», entendent promouvoir et protéger la production nationale et réduire les importations, pour préserver les réserves de changes et assurer la satisfaction des besoins de l’entreprise nationale et des citoyens. Tout compte fait, la plupart des chefs d’entreprises se disent plutôt optimistes quant aux performances économiques à moyens terme de l’économie nationale. Pour eux, au-delà de cycles conjoncturels auxquels la plupart semblent habitués, le problème crucial reste le climat des affaires, qu’ils veulent voir toujours meilleur, en menant davantage de réformes de fond. Et cela constitue le véritable défi.

Farid Bouyahia