Madame Houda Imane Faraoun : Â« S'approprier les nouvelles technologies Â»

La ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, Houda Imane Faraoun, a souligné hier Alger l'engagement du gouvernement de s'approprier les nouvelles technologies en les introduisant dans le développement économique du pays. «Nous sommes conscients, au niveau du gouvernement, quant à l'importance et la nécessité de s'approprier les nouvelles technologies et les introduire dans le développement de notre économie, notamment dans un contexte assez spécial», a déclaré la ministre à l'ouverture d'un atelier sur la digitalisation.

L'appropriation des nouvelles technologies «tournera autour de la modernisation du système financier», a estimé la ministre, qui s'est dit «convaincue» que l'Algérie «ne peut pas calquer un modèle de modernisation existant ailleurs, car nous avons nos particularités et nous avons une économie différente de celles des autres pays».

Mettant en garde contre «une numérisation dans l'anarchie», la ministre a rappelé la mise en place par le Gouvernement de deux commissions, l'une «stratégique»présidée par le Premier ministre, et l'autre «technique» auprès du ministère de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, afin d'examiner toutes les possibilités pour «mutualiser les infrastructures, introduire les nouvelles technologies, dématérialiser les procédures, numériser les administrations et améliorer la qualité des services publics en utilisant les télécommunications». Elle a souligné, dans ce sens, «la création d'une entreprise publique économique, qui entrera en service au mois de janvier prochain et qui sera un appui pour la numérisation des administrations, des organisme et des entités publiques». La ministre a surtout mis l’accent sur la nécessité d’une bonne préparation à la digitalisation. «Il faut savoir qu’allons-nous faire avec la digitalisation, car numériser dans l’anarchie est le pire qui puisse nous arriver», a-t-elle averti en faisant remarquer qu’une attaque électronique «peut s’avérer beaucoup plus désastreuse économiquement qu’un baril de pétrole à 20 dollars». Elle a estimé que la création attendue, en juin 2018, d’une entreprise interbancaire chargée de l'extension et du développement du réseau du e-paiement constitue une mesure prometteuse pour la digitalisation financière en Algérie.

Cette nouvelle entité aura pour principale mission de commercialiser et d'installer les terminaux de paiement électronique (TPE) au niveau des commerces et des entreprises économiques et d'assurer les prestations nécessaires à ce service.

De nouveaux projets à Illizi



La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Faraoun, a annoncé, à Illizi, que de nouveaux projets ont été retenus pour promouvoir les services de la poste et des télécommunications dans cette wilaya. «Un projet de réalisation d’un réseau en fibre optique de 1.560 km est en cours. Une importante partie de cette connexion reliant Illizi à la région frontalière de Tarat (200 km au nord d’Illizi) a été réceptionnée dans la journée», a indiqué Mme Faraoune, lors d’un point de presse animé, au terme de sa visite de travail dans la wilaya d’Illizi.

«Cette nouvelle réalisation devra sécuriser le réseau entre les wilayas d’Ouargla et de Tamanrasset, accroître le taux de débit de 200 Gigabits (Gb) à plus de 450 Gb et généraliser la 4G LTE de la téléphonie mobile», a-t-elle souligné. S’agissant de la poste, la ministre a fait savoir que cinq nouveaux centres de postes seront opérationnels durant les prochains jours, tandis que quatre autres sont en cours de réalisation. Face au manque de liquidités dans la région, la première responsable du secteur a appelé à la généralisation d’équipements de distribution automatique de billets de banque (DAB).

Elle a fait part, au titre du recrutement, du placement permanent prochain de 58 agents recrutés dans le cadre de contrats pré-emploi dans la wilaya d’Illizi, pour combler le déficit accusé en encadrement au niveau de certains bureaux de poste. «Une nouvelle opération de recrutement sera effectuée au mois de janvier prochain par l’entreprise Algérie-Poste au niveau des régions frontalières», a indiqué Mme Faraoun. Dans le même sillage, elle a assuré que la question des zones d’ombre de la téléphonie mobile sera résolue partiellement, avec la mise en service des nouveaux projets de la fibre optique retenus pour la wilaya. (APS)