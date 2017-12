Cinq wilayas concernÃ©es : 7.200 logements AADL distribuÃ©s en janvier 2018

«Les souscripteurs de AADL 2 (location-vente) qui ont déjà choisi leur futur site seront appelés à s’acquitter de la deuxième tranche du prix de leurs logements au mois de janvier 2018 à la même période et fin décembre courant, l’agence livrera 7.200 logements dans cinq wilayas dont 4.500 logements uniquement à Alger aux souscripteurs de la formule AADL 1.»

C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, en marge de la rencontre d’évaluation avec les cadres du ministère de l’Habitat, tenue, hier, à l’Ecole supérieure de la sécurité sociale. Il faut dire que le rythme de réalisation du secteur est des plus performants, puisque pas moins de 230.000 logements ont été réalisés en 2017, un chiffre avancé par le ministère de l’Habitat lors de la présentation du bilan de l’année, une rencontre pour rappeler encore une fois l’obligation «d’utiliser dans la réalisation des projets de logements des matériaux de construction produits localement avec l'obligation de recourir aux moyens nationaux dans le cadre de l'offre publique et l'encouragement des entreprises de réalisation à l'introduction progressive de systèmes de construction modernes d’une part pour booster l’économie nationale et d’autre part pour réduire la facture d’importation notamment dans cette période difficile», a insisté le ministre. Pour 2018, l’Etat prévoit des projets de réalisation de 120.000 logements AADL supplémentaire dans 34 wilayas, où 87 hectares sont déjà disponibles sauf dans deux wilayas où le problème de foncier se pose grandement à savoir Alger et Bouira et ce, outre la réalisation prévue de 50.000 unités, dans la même formule, reliquat d'anciens programmes ayant accusé un retard dans leur lancement.

L’Etat devra débloquer la «modique» somme de 330 milliards de dinars (3 milliards d’euros) pour la réalisation des logements AADL. 70.000 unités de type LPA figurent dans le prochain programme au même titre que les 100.000 logements ruraux dont les chantiers seront lancés l’année prochaine.

En dépit de ces acquis, un retard a été accusé dans la réalisation de plus de 38.000 unités de logement AADL à travers 20 wilayas, dont 24.851 unités confiées à des entreprises étrangères et 13.600 autres à des entreprises algériennes. Une situation qui a nécessité l'intervention du ministère de tutelle, qui a appelé à rattraper ce retard, sans exclure le recours à la résiliation des contrats des entreprises qui ne se conforment pas à ces instructions.

Vers la révision de la loi sur l’urbanisme



Le secteur de l'habitat et de l'urbanisme introduira dès l’année prochaine de nouvelles formules de logement visant à diversifier l'offre, outre l'ouverture d'un atelier pour la révision de la loi sur l'urbanisme mais aussi la relance de la formule LPA avant le lancement des projets de réalisation de 70.000 unités de type LPA figurent dans le prochain programme. 100.000 habitats ruraux dont les chantiers seront lancés l’année prochaine. Le ministre a rappelé que l'année 2018 verra le lancement de 50.000 logements de type location-vente restant des précédents programmes ayant enregistré un retard, 43.596 unités de logement promotionnel public (LPP), outre près de 1.370 établissements éducatifs.

En matière de réalisation, en dépit de la conjoncture financière, le ministre a insisté sur la continuité de l’investissement dans le cadre de la stratégie de réalisation des logements afin d’en finir avec le programme de 1.600.000 logements inscrits à l’horizon 2019.

Le ministre a appelé les responsables en charge du suivi des programmes logements à «effectuer des contrôles quotidiens et à élaborer des rapports hebdomadaires pour éviter la résiliation de contrats et les problèmes pouvant en découler». Saisissant l’occasion le ministre a adressé un message clair aux directeurs de wilayas à propos des entreprises retardataires dans la réalisation des logements AADL pour trouver des solutions pour y remédier.

Il annoncera à l’occasion qu’une nouvelle formule pour le marché locatif verra le jour très prochainement pour permettre au citoyen de choisir la formule qui lui sied «préparez-vous à la nouvelle formule du marché locatif».

Le ministre annoncera devant ses cadres la création prochaine d’un fichier national des partenaires (architectes, promoteurs immobiliers, bureaux d’études et designers) selon leurs capacités, leur capital social, et leurs plans de charges afin de réaliser des transactions en toute transparence. Le ministre accordera cependant un délai de 10 jours à ses cadres pour fournir toutes les informations nécessaires sur leurs partenaires pour alimenter le futur fichier national.



Une cartographie des entreprises et fabricants de matériaux de construction en préparation



Il annoncera également qu’une cartographie nationale des entreprises et fabricants de matériaux de construction est en préparation. «La préparation de ce fichier national sera réalisée, dit-il, en coordination avec le ministère de l'Industrie et des Mines et le FCE afin d'identifier les capacités nationales.

Relevant le recensement de quelque 2.500 entreprises de production de matériaux de construction, il appelle celles-ci à augmenter leur production pour répondre aux besoins du pays. Il appelle, à ce propos, les jeunes à créer des micros et moyennes entreprises de production au titre des dispositifs de soutien à l'emploi», a expliqué le membre du gouvernement.

Le ministre a également instruit les responsables de son département ministériel de la nécessité de publier sur les pages Facebook des reportages sur les activités et les réalisations directeurs de logements des 48 wilayas. S’agissant des retards accusés dans la réalisation des projets LSP, M. Temmar affirmera que les responsables des programmes LSP vont rencontrer les OPGI pour débattre des causes du retard afin de trouver les solutions adéquates. «Il faut être clair et ne pas maquiller les informations», des mots fermes lancés par le ministre en direction de ses cadres.

Il faut savoir que cette rencontre d’évaluation intervient suite aux quatre réunions successives avec les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre et les promoteurs immobiliers, et des producteurs locaux dans le cadre du plan d'action pour la réalisation du programme 2018.

Par ailleurs, il est utile de souligner la présence en force des membres du bureau national l’AGEA à cet évènement, à leur tête, le président de cette instance, Mouloud Kheloufi, l’un signataire du pacte économique et social de croissance, notamment de la charte de partenariat public-privé (PPP), seul président d’association patronale présent. Dans une déclaration à El Moudjahid, M. Kheloufi a exprimé sa satisfaction de voir que les propositions faites par l’AGEA ont été prises en compte par les pouvoirs publics, «c’est un signale fort que l’Etat escompte associer tous les acteurs du secteur dans sa politique nationale de promotion de l’habitat et des travaux publics», a-t-il estimé.

Mohamed Mendaci



Constantine

Sit-in des souscripteurs AADL-2

Des souscripteurs de la formule location-vente du 2e programme de l’Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) de la wilaya de Constantine ont observé hier un sit-in devant la direction régionale de l’AADL, dans la ville d’Ali-Mendjeli, exigeant le lancement de l’opération du choix des sites destinés au programme dans lequel ils se sont inscrits en 2013.

Selon le représentant des souscripteurs, Fethi Benabdallah, «près de 4.000 inscrits au programme AADL-2, sur un total de 17.800 inscrits, attendent toujours l’opération du choix des sites réservés pour la construction des logements», précisant que les souscripteurs se sont acquittés de la première tranche de la somme globale du logement en novembre 2013, et, depuis, «aucune suite n’a été donnée».

Contacté par l’APS, un responsable à la direction régionale de l’AADL, à Constantine, a indiqué que le lancement de l’opération du choix des sites pour ces 4.000 souscripteurs «débutera en janvier prochain».

La même source a également assuré que le chantier de ces 4.000 logements AADL2, confié à une entreprise turque, a été «récemment lancé», soulignant que le chantier est à sa phase de «travaux de fondations». (APS)