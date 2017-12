23e opÃ©ration dans la wilaya dâ€™Alger : 3.000 familles relogÃ©es aujourdâ€™hui

Alors que nous avons avancé dans nos précédentes livraisons le 24 décembre comme date du début de la 23e opération du relogement de la wilaya d’Alger, celle-ci commencera finalement aujourd’hui, a confirmé, hier, le wali d’Alger, lors d’une conférence de presse.

Abdelkader Zoukh a révélé à cet effet que la première phase de l’opération porte sur le relogement de 3.000 familles sur un total de 8.000 familles bénéficiaires, dont 6.000 unités concernent les logements publics locatifs (social), le reste étant destiné aux bénéficiaires du LSP, le logement social participatif, aujourd’hui LPA.

«Cette grande opération devra mettre fin au reliquat des bidonvilles qui écument encore la capitale, chose qui nous permettra d’éradiquer définitivement ce phénomène conformément aux directives du Président de la République», s’est-il félicité en précisant que les autres types d’habitat précaire (caves, terrasses, chalets…) devront être également de l’histoire ancienne. «Une fois débarrassés de ce grand problème, a-t-il enchaîné, nous nous consacrerons aux citoyens qui vivent dans l’exiguïté. Ils existent de nombreux cas où un F3 est partagé entre deux familles. Ce n’est pas possible de laisser les gens vivre dans des conditions pareilles. Je peux vous assurer que nous n’allons pas nous arrêter là. Il y aura une 24e, puis 25e et pourquoi pas une 26e opération de relogement.»

D’ailleurs, les premiers bénéficiaires se trouvant dans cette situation sont concernés par la première phase de la 23e opération du relogement de la wilaya d’Alger, en l’occurrence des familles habitant la célèbre cité Mahieddine, de la commune de Sidi M’hamed, qui surplombe la salle Harcha.

Ainsi donc, 2.000 familles sont au total concernées par le relogement d’aujourd’hui en attendant la suite. Les bénéficiaires sont issus des bidonvilles d’oued El Kerma, de Gué de Constantine, du Grand Rocher d’Ain Benian, de Rouchaï Boualem d’Oued Fayet, d’Ain Zeboudja d’El Biar, du Carrière de Kouba, du Casoral et de Sidi Abdellah, sis à Zeralda, du site Ben Dadda de Staouéli, du Roukhi de Souidania et enfin d’un site situé à El Madania. A ceci s’ajoutent des centaines de familles entassées dans des sites classés points noirs et situés dans les communes de Khraicia, Baba Hassen et Draria, et dans des chalets, sis à Douéra, ainsi que d’autres qui ont pris comme demeure un site à proximité du cimetière d’El Alia de Bab Ezzouar, zone sud. On compte aussi des bénéficiaires de Rais Hamidou, qui occupent une polyclinique et une maison de jeunes, et de Hydra où 80 familles ont trouvé depuis longtemps refuge à proximité du stade communal.

Quant aux sites d’accueil, ceux-ci sont situés à Ouled Fayet, Douéra, Rahmania et Mahelma et Hammamet. En revanche, pour les 1.000 bénéficiaires du LSP, les sites sont implantés à Ain Benian et Birtouta.

Au final, la wilaya d’Alger va récupérer à l’issue de la première phase de la 23e opération du relogement près de 13 hectares de terrains, ce qui permettra de «libérer» plusieurs projets structurants de différents secteurs.

«Depuis le début des opérations, en juin 2014, nous avons récupéré quelque 400 hectares», a rappelé Zoukh qui indique que le nombre des familles relogées à ce jour s’élève à 40.000 familles. «Si on ajoute les 11.000 bénéficiaires de la formule LSP et ceux de la location-vente, le nombre grimpe jusqu’à 73.000 familles, ce qui n’est pas rien», a-t-il souligné, ajoutant que le chiffre final s’élèvera à 81.000 bénéficiaires à l’issue de cette 23e opération.



40.000 familles relogées depuis juin 2014



«Il ne faut pas oublier que le programme initial de lutte contre l’habitat précaire porte sur la réalisation de 84.000 unités alors que le recensement de 2007 avait fait état de 72.000 familles qui sont dans le besoin», a-t-il poursuivi, assurant au passage que les services de la wilaya «veillent au grain» pour empêcher toute tentative de construction de bidonvilles.

Interrogé sur les recours introduits par les familles écartées des listes de bénéficiaires, le wali d’Alger a confié que ses services ont enregistré plus de 16.500 recours dont environ 1.000 ont été acceptés. «D’ailleurs, on compte une soixantaine de familles ayant déposé des recours précédemment qui sont parmi les bénéficiaires du relogement d’aujourd’hui», a-t-il révélé. Le fichier national du logement a «éliminé» 162 postulants de cette 23e opération du relogement. La majorité d’entre eux sont inscrit dans le programme AADL tandis que les autres ont bénéficié, soit d’un logement, soit d’une aide de l’Etat ou encore de permis de construire.

S. A. M.