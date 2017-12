Lutte contre la traite des personnes : NÃ©cessitÃ© dâ€™une synergie continentale

« Suite aux directives du président de la République concernant la promotion des Droits de l’Homme et la préservation de leur dignité, la DGSN a procédé à la mise en place d’une série de mesures pour lutter d’une manière plus efficace contre la traite des personnes ». C’est ce qu’a indiqué hier, le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel lors d’une journée d’études consacrée à la sensibilisation sur cette forme de criminalité.

Dans un discours lu en son nom par le Directeur de la Police Judiciaire, le Contrôleur Ali Ferragh, M. Hamel , a souligné l’importance de cette thématique qui s’inscrit dans la stratégie et l’engagement du Commandement de la Police pour faire face au problème de traite des personnes qui s’amplifie de plus en plus ces dernières années. « La lutte contre cette forme de criminalité constitue une des priorité du Commandement de la police. L’organisation de cette rencontre reflète l’intérêt accordé à cette question et la volonté de conjuguer les efforts »a-t-il indiqué.

Il affirme, d’ailleurs, que la politique DGSN est essentiellement basée sur la sensibilisation et la prévention contre la traite humaine. Mettant en exergue les efforts multiples, consentis par la sûreté nationale et la police et qui tendent à promouvoir les droits de l’homme.

Dans ce sens, le Général Major a rappelé que la question de la traite humaine a été au centre des travaux de la cinquième Assemblée générale de la Déclaration de la Conférence de Kigali, qui s’est tenue en Algérie en 2016 De même, celui-ci a mis en exergue le fait que « plusieurs projets ont abouti pour la protection des personnes et leur intégrité, tels que celui de la création du Conseil National des Droits de l’Homme dans le cadre de la nouvelle constitution 2016, l’installation du comité national de lutte et de prévention contre la traite humaine et l’amendement du code pénal ». « Et c’est sur initiative de l’Algérie notamment, qu’il a été procédé a la mise en place du mécanisme d’AFRIPOL qui vise à coordonner les efforts pour la prévention contre cette forme de criminalité organisée », a rappelé le DGSN, relevant en ce sens, « la prise de conscience des participants, représentant différentes institutions, pour l’échange d’expériences et d’informations ».



L’Algérie s’est dotée d’un arsenal juridique des plus denses



Prenant à son tour la parole la présidente du Conseil national des droits de l’Homme, Mme Fafa Sid-Lakhdar-Benzerrouki a mis en avant le fait que la législation algérienne contient dans son corpus, des articles incriminant la traite des personnes « l’Algérie a de tout temps veillé à enrichir son arsenal juridique pour se prémunir contre ce fléau totalement étranger à sa culture et à sa société. Pour se faire, un chapitre spécial a été inclus dans le Code pénal révisé en 2009», a-t-elle souligné.

Ne s’arrêtant pas là, l’Algérie est en cours d’adaptation de sa législation à l’égard de la traite des êtres humains, conformément à ses engagements internationaux « et, plus particulièrement, depuis sa ratification du Protocole de Palerme (mis en œuvre en 2000) et ses trois protocoles additionnels, dont celui relatif à la traite des êtres humains »a-t-elle souligné.

Mme Sid-Lakhdar-Benzerrouki a également rappelé que l’Algérie est passée en 2017 de la 3éme catégorie, à la liste de surveillance de la 2éme catégorie dans l'édition 2017 du rapport sur le trafic de personnes, établi chaque année, par le département d'Etat américain. « Le rapport constate dans ce contexte, que les crimes d’exploitation sexuelle des enfants et de travail forcé sont des cas isolés en Algérie en dépit du fait que le pays demeure un pays de transit et de destination pour l’immigration clandestine » a-t-elle ajouté.

Cependant, la présidente du Conseil a fait savoir qu’elle n’a pas hésité à exprimer son regret quant à ce classement auprès de l’ambassadeur des Etat-Unies d’Amérique en Algérie, « j’ai dénoncé autant que plusieurs institutions autonomes et ONG, l’insatisfaction de notre pays vis à vis de ce classement, nous méritons d’être dans la catégorie 1 » a-t-elle insisté. De son côté, le président du comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes, M. Adjabi Mourad, a mis l’accent sur l’importance de prévenir et de lutter contre toute les formes de criminalité, avant d'ajouter que l'Algérie a « consenti des efforts considérables »pour se conformer aux normes minimales en matière d'élimination de la traite d'êtres humains.



Un seul cas de traite de personnes enregistré depuis des années



« Le gouvernement a démontré sa volonté politique de faire face à cette problématique en promulguant en septembre dernier un décret présidentiel qui a institutionnalisé le Comité Interministériel chargé de coordonner les activités liées à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes en le dotant d’un budget et d’un mandat à cet effet", a-t-il souligné Il a également fait remarquer que l’évolution de la situation tant politique, qu’économique et sécuritaire dans la région à laquelle appartient notre pays, plus particulièrement le Sahel s’est traduite par des mouvements et déplacement important de personnes d’origine subsaharienne.

La présidente du Croissant rouge algérien (CRA), Saïda Benhabylés a rappelé l’approche humaine et solidaire mené par l’Algérie a l’encontre des catégories vulnérables. « c’est dans cet esprit que l’Algérie a mis en place un dispositif juridique permettant aux migrants de séjourner sur son territoire et d’accéder, de manière indiscriminée aux soins de santé, à la scolarité gratuite et même au marché de l’emploi » a-t-elle argué .

Pour sa part, Mme Kheira Messaoudéne, directrice de l'institut national de la police criminelle, a affirmé que « l’Algérie n’est pas un Etat générateur de traite humaine ». D’ailleurs, un seul cas de trafic humain a été enregistré depuis des années par les services de la sûreté nationale. « Les autorités ont déployé des efforts importants pour poursuivre les trafiquants » a-t-elle fait savoir tout en rappelant les dispositions du code pénal algérien prévoient de lourdes sanctions contre les auteurs de ces crimes.

Il ya lieu de souligner que la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mobilisé six brigades de police pour lutter contre le trafic de personnes en plus de 50 autres brigades spécialisées dans la lutte contre les crimes commis contre les enfants.

Sarah A. Benali Cherif