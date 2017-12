GENDARMERIE NATIONALE : Saisie de 20 300 cartouches de cigarettes Ã  SÃ©tif

En exécution du plan d’action mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre le crime sous toutes ses formes et la stratégie tendant a préserver la santé du citoyen et l’économie nationale de pratiques tendant à l’affecter négativement, les éléments de la section de recherche de la gendarmerie nationale de Sétif, sont parvenus à démanteler un réseau criminel organisé faisant dans la contre bande et des produits de contre façon destinés à la commercialisation à travers le pays. Suite à l’exploitation d’informations faisant état de la présence d’un groupe de criminels s’apprêtant en effet à transporter une importante quantité de cigarettes de contre façon, injectée au niveau du territoire nationale par des voies non réglementaires et exploitant de ce fait leur activité commerciale dans le domaine de la domaine de la pièce détachée pour véhicules à l’effet de dissimuler leurs méfaits, les éléments de la gendarmerie nationale mettront en place un dispositif et parviendront en date du 12 décembre dernier, à intercepter un camion chargé de ces produits dans la région d’El Eulma.

Du contrôle et la fouille qui s’en suivra sur ce véhicule lourd, les éléments de la gendarmerie nationale parviendront à mettre la main sur une importante quantité de cigarettes de marque étrangère précisément ,406 cartons contenant 20 300 cartouches soit 203 000 paquets de cigarettes ,dissimulés dans d’autres marchandises,200 sacs de couches pour bébés et 612 bouteilles de boissons gazeuses à l’effet de détourner l’attention lors d’un éventuel contrôle ,précise un communiqué du groupement territorial de de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif. De fil en aiguille ces services de sécurité qui procèdent ainsi à l’arrêtions du chauffeur du camion ( B.F) et son accompagnateur ( D.A) et saisiront cette marchandise dont le montant est estimés à 5 milliards de centimes, intensifient leur enquête et parviennent à en identifier le propriétaire (B.A). Apres la mise en œuvre des dispositions réglementaires, les éléments de la section de recherche se rendent au domicile de la personne mise en cause à Ain Mlila et procèdent à une fouille, procédant par la même à la saisie d’une camera de surveillance qui leur permettra âpres exploitation d’etre fixés sur l’activité de ce dernier et d’identifier et procéder à l’arrestation des autres membres du réseau. L’expertise menée sur les produits saisis ajoute le communiqué affirmera le phénomène de la contre façon de produits de fabrication étrangère avec pour infractions relevées à l’encontre des mis en cause : Association de malfaiteurs, contrebande, détention de marchandises étrangères à des fins de commercialisation sans aucun élément d’ordre réglementaire notamment au titre de la législation douanière, évasion fiscale, pratiques commerciales sans registre de commerce et blanchiment d’argent.

F. Zoghbi