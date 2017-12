60e anniversaire de la coopÃ©ration algÃ©ro-russe dans lâ€™aviation militaire : Un parcours Ã©logieux

Le commandement des forces aériennes, en coordination avec la direction de la communication, de l’information et l’orientation de l’état-major d’armée nationale a célébré hier le 60e anniversaire de la coopération algéro-russe dans le domaine de l’aviation militaire et dont les festivités officielles se sont déroulées au centre de l’information et l’orientation territoriale relevant de la deuxième région militaire. Lors de la cérémonie d’ouverture des festivités à laquelle a pris par une délégation militaire russe de haut niveau conduite par le général major Alexander Barzan , le Commandant Air de la 2ème région militaire, le général Abdelkrim Douaissia, a prononcé une allocution de bienvenue dans laquelle, il est revenu sur les principales étapes marquant l’histoire de la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de l’aviation militaire. Le programme des festivités a inclus aussi, la projection d’un film documentaire qui retrace l’histoire et le parcours des forces aériennes de l’Armée nationale Populaire et une exposition de photographies historiques qui illustre prés de 60 ans de coopération entre les deux pays ayant bénéficié aux différents volets de l’aviation militaire. Les deux parties ont mis en exergue l’excellence de leurs relations bilatérales consolidées et renforcées à la faveur de l’accord de partenariat stratégique signé entre les deux pays en 2001 et les nombreux échanges de visites et de rencontres entre les responsables des deux pays. Il convient de souligner que l’exposition de photographies historiques célébrant le 60e anniversaire de la coopération algéro-russe est accessible au grand public jusqu’au 29 du mois.

Amel Saher