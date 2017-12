Sadek Djemaoui sort deux nouveaux CD en franÃ§ais : Ã  la conquÃªte dâ€™un nouveau public

Après avoir consacré presque toute sa carrière à la chanson populaire, au service des nobles causes de son pays et tous les thèmes favoris des Algériens entre les clubs de sport et la violence dans les stades, les problèmes de société, la tolérance, l’amour maternel et l’émigration, notre auteur, en parfait bilingue, sort un single et un album de dix titres en langue française, une reconversion qui signe son ouverture vers d’autres publics, une ouverture qui lui permet d’agrandir son audience aussi bien en Algérie qu’en France où résident ses fans.

Originaire de Ain Taya, où il est établi, Sadek Djemaoui fait partie du groupe «El Bahara» et reste célèbre pour le public qui l’adule dans sa langue maternelle pour ses nombreux tubes patriotiques qui ont fait de lui la star des années 1970 et 80 qui connaissait tous les sujets favoris de son public avec des albums qui depuis sa prime jeunesse lui ont valu des galas et concerts ainsi que des prix et quelques distinctions, dont la dernière en date est celle de la mention spéciale de l’Unicef en 2016. Avec les deux nouveaux titres de son album On ne bat pas la femme et son single L’escapade…, Sadek Djemaoui s’il ne coupe pas court avec ses fameux refrains en arabe, se tourne vers un laborieux travail artistique expérimental. Passé à la rédaction d’El Moudjahid pour nous donner la primeur de ses produits fraîchement sortis du studio d’enregistrement, le chanteur tout souriant déclare à propos de ce petit revirement linguistique : « J’ai toujours chanté en arabe et à travers ces deux nouveaux CD, j’ai voulu faire une entorse à ma vocation première en interprétant des titres en français», et de poursuivre : «le CD L’escapade... est une belle chanson sentimentale dans laquelle j’ai mis beaucoup de poésie à travers une histoire d’amour que je chante. L’autre CD est un album qui comporte dix chansons qui représentent dans l’ensemble, pour moi, une sorte de radioscopie poétique et musicale. J’ai voulu y apporter un vibrant hommage à la femme avec une véritable orchestration symphonique.»

Evoquant l’impact des technologies de pointe sur les arts et particulièrement la chanson, ce chanteur pense qu’elle est devenue ces dernières années contre-productive : «Elle est devenue pour beaucoup d’artistes un obstacle et les premières victimes de ce changement sont les auteurs qui ont du mal à trouver des éditeurs puisque ces derniers se montrent actuellement découragés par la production en raison du piratage», dénonce cet auteur qui a tenu à nous préciser que malgré tout il garde l’espoir de conserver la vocation du chant par le biais des messages multidimensionnels que ces derniers véhiculent dans les thèmes de l’amour, la tolérance et la solidarité, entre autres thèmes si chers à l’Algérien.

Sadek Djemaoui persiste et signe face à l’attrait commercial de certains artistes qui veulent engranger des milliards, que le plus important ce sont les valeurs que l’on transmet à travers la création d’une chanson : «Les valeurs, il faut les conforter avec un écho favorable, celui d’un public acquis dès l’écoute. Mais on voit que le matérialisme talonne tout, que tout est question d’argent, on se pose des questions. Heureusement pour moi, je fais de la chanson parce que j’aime chanter et composer. Il faut dire en plus que de nos jours la répartition des galas n’est pas équitable, la programmation navigue à vue. On peut produire des vedettes mais pas des chanteurs populaires ! ».

Ce dernier qui a opté pour la chanson en langue française avec ses nouveaux produits et les arrangements de l’artiste Ahmed Belli, espère maintenant élargir son public avec une approche différente de la poésie et pourquoi pas, comme il l’affirme, se porter candidat pour des tournées à l’étranger où est installée notre diaspora.

L. Graba