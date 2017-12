El-Qods-Est : La Palestine met en garde contre le nouveau plan de colonisation

Les Palestiniens ont critiqué, dimanche, le plan israélien de construction de 300.000 unités de colonies à El-Qods-Est, tout en promettant d'envisager une révision complète du processus de paix.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a déclaré dans un communiqué que le plan israélien «fait partie des projets coloniaux et expansionnistes israéliens» mis en oeuvre par le gouvernement israélien, encouragé par la récente décision du président américain, Donald Trump, de reconnaître El-Qods comme capitale d'Israël. Le ministère a tenu Donald Trump «pleinement responsable» de toute nouvelle mesure prise par Israël contre le peuple palestinien, sa terre et ses lieux saints. Dimanche, l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a également mis en garde contre les répercussions possibles du plan «Grand El-Qods» d'Israël qui cherche à relier plus de colonies géographiquement et à détruire la contiguïté de la Cisjordanie.

Par ailleurs, le parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé, dimanche, que le Conseil central du Fatah envisagerait «une révision complète du processus de paix israélo-palestinien» lors d'une prochaine réunion.

Un membre du comité exécutif du Fatah, Azzam Al-Ahmad, a déclaré à la Voix de la Palestine que la direction palestinienne allait revoir ses liens avec Israël, en raison de l'incapacité de ce dernier à respecter ses obligations en vertu du droit international.