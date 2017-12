Vatican : Le pape appelle Ã  Â«la paix pour eL-QuodsÂ» et Â«une reprise du dialogueÂ»

Le pape François a appelé lundi à «la paix pour Al-Qods et pour toute la Terre Sainte», à l'occasion de son traditionnel message de Noël sur la place Saint-Pierre avant la bénédiction «Urbi et orbi». Depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, le pape a aussi espéré «qu'une reprise du dialogue l'emporte» «pour parvenir à une solution négociée qui permette la coexistence pacifique de deux États». Il a aussi loué les efforts de la communauté internationale visant à aider «cette terre meurtrie» à trouver «la concorde, la justice et la sécurité qu'elle attend depuis longtemps».

Après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la Ville sainte comme capitale d'Israël, le pape avait déjà appelé récemment au «respect du statu quo» à Al-Qods, en conformité avec les résolutions des Nations unies. La décision de M. Trump a provoqué des manifestations quasi quotidiennes dans les Territoires, et terni la fête de Noël pour les chrétiens palestiniens. «Nous voyons Jésus dans les enfants du Moyen Orient, qui continuent à souffrir à cause de l'aggravation des tensions entre Israéliens et Palestiniens», a encore plaidé dimanche le pape argentin. Dans un grand tour d'horizon des pays où les enfants pâtissent des conflits, il a évoqué les petits syriens «encore marqués par la guerre», en espérant que la Syrie retrouve «la dignité de chaque personne» en s'engageant à «reconstituer le tissu social indépendamment de l'appartenance ethnique et religieuse».

Il a également parlé de l'Irak «encore blessé et divisé par les hostilités» des quinze dernières années. Mais aussi du Yémen «où se déroule un conflit en grande partie oublié» alors que la population y subit la faim et les maladies.