Incendie dans le marchÃ© populaire dâ€™AÃ¯n NaÃ¢dja : Un blessÃ© et 22 locaux dÃ©truitS

L'incendie, qui s'est déclaré lundi matin dans le marché populaire de Aïn Naâdja dans la commune de Gué de Constantine et qui a fait un blessé et détruit 22 locaux, a pu être maîtrisé, ont indiqué à l'APS les services de la Protection civile de la wilaya d'Alger. L'incendie s'est déclaré hier à 04h15 dans le marché populaire d’Aïn Naâdja, détruisant 22 locaux sur les 260 qu'il compte, a précisé le chargé de la communication à la Direction de la Protection civile de la wilaya d'Alger, le lieutenant Khaled Ben Khalfallah.

Un jeune de 26 ans a été blessé en recevant un fragment de la toiture en zinc sur la tête alors qu'il tentait de faire sortir sa marchandise du local, a-t-il ajouté, précisant que la victime avait été transportée en urgence vers l'hôpital d’Aïn Naâdja où elle a reçu les premiers soins. Pour venir à bout du sinistre, les services de la Protection civile ont mobilisé huit camions de pompiers et deux ambulances, a souligné le responsable. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Le lieutenant Khaled Ben Khalfallah privilégie la piste du court-circuit.