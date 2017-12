Accidents de la route : Douze morts et 16 blessÃ©s en 24 heures

Douze personnes ont trouvé la mort et 1 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la route survenus durant les dernières 24 heures à travers le territoire national, a indiqué hier un communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Adrar avec 3 personnes décédées et 2 autres blessées, suite a une collision entre deux véhicules légers, survenue sur la RN N 51, dans la commune de Timimoune, ainsi qu'à Ain Defla avec 3 personnes décédées et une autre blessée, suite à une collision entre 2 véhicules légers, survenue sur la RN N 4, au lieu-dit Oued Soufay, dans la commune de Khemis Miliana, a précisé la même source. Par ailleurs, les secours de la protection civile de la wilaya de Sétif sont intervenus pour évacuer une personne décédée, intoxiquée par le monoxyde de carbone CO, émanant du chauffage du domicile familial, a ajouté la même source. A noter l’intervention de la protection civile pour prodiguer des soins de première urgence à 14 personnes incommodées par le CO, suite à la mauvaise utilisation des appareils de chauffage et chauffe-bains à l’intérieur des domiciles, dans les wilayas suivantes : Alger (4 personnes), Annaba (3 personnes), Oum El Bouaghi (3 personnes), Ain Defla (2 personnes), Constantine (1 personne) et de Tizi Ouzou (1 personne). Les unités de la protection civile sont intervenus également pour l’extinction de 5 incendies urbains, industriels et divers, dans la wilaya d’Alger (2 incendies), à Skikda (2 incendies) et Oum El Bouaghi (un incendie). Ces incendies ont causé des brûlures et des gênes respiratoires à une personne blessée à Alger, 2 personnes atteintes de brulures légères et une personne incommodée à Skikda, 2 autres incommodées à Oum El Bouaghi, traitées et évacuées vers les différentes structure hospitalières, a relevé la protection civile. En outre, les unités de la protection civile ont enregistré 2.231 interventions, dans les différents types d’interventions, pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.(APS)