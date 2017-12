Le suicide chez lâ€™enfant : Des causes multiples et souvent confuses

Un enfant met fin à sa vie parce qu’il a mal travaillé à l’école, un autre flirte avec la mort suite à certains jeux vidéo, … Autant de drames considérés comme des accidents, qui, selon les psychologues, n’en sont pas..

Il était collégien. Chakib F., âgé de 14 ans, a mis fin à sa vie par pendaison. La victime a été découverte la semaine dernière pendue en son domicile familial à Annaba par son frère… un frère qui restera toute sa vie traumatisé par cette image macabre. Aussitôt alertés, les éléments de la Protection civile, dépêchés sur les lieux du drame, accompagnés des services de sécurité, ont constaté le corps sans vie du jeune adolescent. Au premier constat, la victime a usé d'une chemise, pour mettre fin à sa vie. Craignant probablement les représailles parentales suite aux mauvais résultats du premier trimestre de l’année scolaire en cours, l’adolescent a décidé de mettre fin à ses jours, pour échapper, sans doute, au châtiment et les mises en garde, qui ont mobilisé son acte. Si ce cas est le premier du genre dans la wilaya d’Annaba, il ne l'est pas en Algérie. Plusieurs cas similaires ont été enregistrés, durant ces dernières année, dans différentes régions du pays. Il s’agit des trois écoliers, âgés de 11, 12 et 13 ans, issus de trois communes différentes relevant de la wilaya de Tizi Ouzou... Mohamed est retrouvé pendu à un olivier. Le lendemain, Sadek est découvert, à 17h, sans vie au bout de sa ceinture de karaté, attachée à une armoire, dans sa chambre... Le même jour, pratiquement à la même heure, Karim fausse compagnie à ses camarades et se pend dans une huilerie abandonnée, à l'aide d'une courroie. Ils se sont suicidés par jeu ou par ignorance ? Les psychologues estiment que «l’enfant n’a pas la même notion du suicide que l’adulte. Il n’a pas conscience du caractère définitif de la mort. Il pense que ce n’est qu’une absence provisoire, réversible. Et même lorsqu’il grandit, le suicide reste plus le fait d’une impulsion que d’une réflexion. C’est pourquoi la moindre petite chose peut pousser l’enfant à l’acte mortel, mais aussi, à l’inverse, l’en préserver. Néanmoins, si le déclencheur de ces drames est parfois minime, les véritables causes du mal-être chez l’enfant sont, quant à elles, bien réelles et multifactorielles».



Le tabou est brisé



Le taux annuel de suicides chez les jeunes reste relativement bas dans le monde. il est inférieur à 15 pour 100 000 enfants. Les taux les plus élevés se voient en Lituanie (44,9), en Fédération de Russie (41,7), en Nouvelle Zélande (39,9), en Slovénie (37), en Lettonie (35), en Finlande (33), en Estonie (29,7), en Norvège (28,2), en Australie (27,3), en Suisse (25)… Les taux les plus bas sont observés en Grèce (3,8), au Portugal (4,3), en Italie (5,7), en Espagne (7,1)… Dans de nombreux pays européens dont la France, le suicide est devenu la deuxième cause de décès chez les adolescents après les accidents de voiture.

En Algérie, ce phénomène de suicide des enfants a toujours été considéré comme un épiphénomène. On l’évoquait peu parce que son importance était minime.

D’après l’annuaire statistique de l’Algérie de 1954, le nombre de jeunes âgés de moins de 18 ans qui se sont suicidés était de 23 dont 14 garçons et 9 filles. Ces statistiques concernaient aussi bien la population musulmane qu’européenne résidante en Algérie.

Néanmoins ce phénomène demeure un fait réel dans notre pays. Le tabou est brisé depuis un bon moment.

Le suicide, tenu secret aussi bien par les familles des suicidés que par les praticiens qui reçoivent des patients qui se sont donnés la mort ou qui ont tenté de le faire, est devenu un sujet à débat et à réflexion dans la société algérienne, et ce depuis que ce phénomène connait une inquiétante évolution. Les chiffres sont effrayants et les causes demeurent mystérieuses alors que les méthodes de suicide deviennent de plus en plus multiples.



En finir avec la vie pour fuir une réalité trop dure à supporter



Les enfants se suicident par ras-le-bol, par injustice, pour contester une décision parentale… on se suicide de plus en plus facilement et pourtant le suicide reste un péché, une source de honte et de blasphème insupportable envers Dieu et envers notre religion qu’est l’Islam. Il n’existe pas de statistiques officielles en Algérie sur le suicide, mais les faits relatés au quotidien par les médias reflètent l’ampleur du phénomène. Les spécialistes et experts veulent regarder ce phénomène dans son côté social, psychique et relationnel. Ils appellent à la mise en place d'un Observatoire national du suicide afin de mieux cerner et suivre ce phénomène.



Ces SOS lancés dans l’indifférence



«Anxieux chronique, il m'arrive souvent de faire des crises de désespoir absolu. Durant ces moments, je vois que ma vie est fichue et je ne pense qu'au moyen de mettre fin à mes jours. Pourtant je n'ai aucune envie de me suicider.» Rahim, 17 ans, l’a pourtant fait, il a, en tout cas, essayé mais il a échoué car on l’a sauvé à temps. Son appel au secours Rahim l’a lancé à travers la toile, trois mois avant sa tentative de suicide. Depuis, ses parents le surveillent de près et il est pris en charge psychologiquement. Rahim a eu de la chance mais ce n’est pas le cas de dizaines d’autres jeunes. Des jeunes fragilisés par la vie et qui ne trouvent aucune oreille attentive sauf celle invisible de la toile. Que fait la famille face à la réalité de ces jeunes prédisposés au suicide ? Que font les spécialistes ? « Malheureusement, il n’existe aucune prise en charge de ces jeunes vulnérables, ni psychologique ni sociale, et aucune prévention contre le suicide», nous dit, avec regret, Mme Kacimi, psychologue pédagogique qui révèle «que des adolescents de 15 - 17 ans montrent déjà des signes qui peuvent mener au suicide et qui passent à l’acte quelques années plus tard faute de prise en charge». Sous d’autres cieux, il existe des centres de prévention contre le suicide, des comités chargés de tracer le portrait d’éventuels suicidés afin de suivre les alertes pré-suicide. Chez nous, le phénomène reste tabou, ni les familles ni les médecins, ni même les hôpitaux ne parlent de cette question. «Le suicide est rarement une recherche de la mort, il vise d'abord à attirer l’attention... C'est pourquoi, le plus souvent, il est accessible à une forme de prévention surtout chez les jeunes», déclare le docteur Kacimi. Pour le Pr Ould Taleb, psycho-pédiatre à l'hôpital Drid-Hocine, le suicide ou la tentative de suicide s'illustre par trois fonctions. La première est relative à l'appel de détresse du concerné qui veut exprimer un malaise. L'affirmation de la personnalité en est la deuxième fonction, en ce sens que pour l'individu il s'agit de prouver, par un jeu, qu'il est invulnérable. Tandis que la troisième fonction se résume dans les troubles du comportement. Cheikh Ali, imam dans une mosquée à bouzaréah, nous expliquera que du point de vue religieux, le suicide est un pêché. Pour lui, les suicidés sont surtout des gens qui ont perdu tout repère et qui n'ont reçu aucune véritable formation religieuse. Les spécialistes sont unanimes à dire qu'il faut prévenir le suicide. La sensibilisation doit se faire à tous les niveaux. Des conférences doivent être animées dans les établissements scolaires et partout où il est possible de le faire. Des cellules d'écoute sont les bienvenues. Le suicide ne doit pas être une fatalité. On peut en atténuer les causes pour peu que les pouvoirs publics s'y impliquent dès lors qu'il s'agit d'un problème de santé.

Farida Larbi