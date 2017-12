FAF-Marketing : Lancement dâ€™un avis dâ€™adjudication de ses droits marketing, publicitaires et digitaux

La Fédération algérienne de football (FAF) a lancé un avis d’adjudication de ses droits marketing, publicitaires et digitaux auprès des agences de communication spécialisées dans le marketing sportif pour la période allant du 1er mars 2018 au 1er mars 2021, a annoncé l'instance fédérale sur son site officiel. Cette consultation concerne l’ensemble des droits marketing et publicitaires de la FAF et de ses équipes nationales, droits marketing sur les événements institutionnels de la FAF et droits digitaux, précise la même source. La gestion du merchandising des produits de la FAF et la commercialisation des droits d’affichage publicitaire de la FAF dans l’enceinte des terrains des stades où se dérouleront les rencontres de football des équipes nationales sont également concernées par cet avis d'adjudication. Une prorogation de délai a été accordée aux soumissionnaires qui doivent déposer leurs offres au plus tard le 8 janvier 2018 à 16h00, a fait savoir la FAF.