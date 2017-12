Bensamra bloque le directoire

Alors qu’on s’attendait à un dénouement plus ou moins heureux pour l’USM Harrach, après l’assemblée général tenue la semaine dernière et l’arrivée d’un directoire présidé par le revenant Mohamed Laib,les choses semblent se compliquer encore plus.

La crise financière et administrative dont souffre le club depuis quelques mois n’est visiblement pas prête d’être réglée. Le président sortant, en l’occurrence Faycal Bensamra, refuserait de faire les passations de consignes avec Laib et garde en sa possession l’ensemble des contrats et autres documents relatifs à la situation des joueurs. Selon Baghdadi, membre du directoire, le président sortant est aux abonnés absents depuis plus de trois jours. Il ne répondrait même pas aux appels téléphoniques, alors qu’il aurait donné sa parole pour faire les choses dans les règles avec Laib en début de semaine. «Bensamra ne répond pas au téléphone. On n’arrive pas à le joindre. Il doit effectuer les passations de consignes et nous remettre tous les documents en sa possession pour qu’on puisse avoir une idée sur les finances du club. Notamment pour ce qui est de la situation des joueurs et de leurs dus. Sans ça, on ne pourra pas procéder à la régularisation des joueurs. Je ne comprends vraiment pas son attitude. Pourtant, on avait convenu de se rencontrer en début de semaine, à la fin de l’AG», a déclaré Baghdadi, visiblement irrité par cette situation, aux confrères de la presse spécialisée. Pour rappel, l’assemblée générale de l’USMH a donné lieu à l’installation, d’un commun accord avec les actionnaires, d’un directoire pour gérer les affaires courantes du club jusqu’à la fin de la saison. Ce directoire est composé du président Mohamed Laib, Nacereddine Baghdadi et Djaffar Bouslimani. La nouvelle équipe a toutefois entamé son travail en prenant attache avec l’ensemble des joueurs et les membres du staff technique. Le directoire, en passe de signer des contrats de sponsoring importants, a tenu à rassurer tout le monde en s’engageant à régulariser dans un premier temps une partie des salaires dans les jours à venir. Par ailleurs, l’équipe a repris le chemin des entraînements, dimanche, sous la houlette du technicien tunisien Daou, afin de préparer la rencontres des 1/32es de finale de la coupe d’Algérie face au NRB Touggourt.

R. M.