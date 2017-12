MCA : Oussama Tebbi donne son accord

Le buteur du Rapid de Relizane de la saison dernière et excellent attaquant Oussama Tebbi est sur le point de signer un contrat de 18 mois au profit du Mouloudia d’Alger. En effet, cet attaquant doué s’est pratiquement entendu sur tous les plans avec Kamel Kaci Saïd, après que les deux hommes se soient rencontrés dernièrement. A la recherche d’un attaquant racé et efficace, les dirigeants mouloudéens ont porté leur choix sur lui. Pour rappel, Tebbi est en disgrâce avec son club employeur, le RC Relizane. Il attend que son dossier déposé au niveau de la CRL aboutisse à sa libération, inéluctable, puisque le joueur est dans ses droits, du fait qu’il n’a pas été payé par le RCR comme le stipulent les clauses portées sur son contrat. Convoité par de nombreuses autres formations, comme le MCO, l’USMBA, la JSS et le NAHD, Oussama Tebbi a donc choisi sa future destination. Pourtant, le joueur était en contact très avancé avec le Nasr Hussein Dey. Les deux parties avaient presque tout conclu, selon une source proche du club nahdiste. Mais voilà, retournement de situation. Tebbi vient de changer d’avis. C’est l’aspect financier qui a tranché en faveur du Mouloudia. L’ex-goleador relizanais ne semblait pas très emballé par l’offre financière du NAHD. A la recherche d’un vrai buteur pour solutionner le manque d’efficacité de son compartiment offensif, le MCA a mis le paquet sur Tebbi, d’autant plus que les attaquants de métier ne courent pas les rues en ce mercato hivernal, qui demeure assez timide jusque-là.

Ainsi, après le recrutement de Souibaah, le Mouloudia d’Alger est sur le point d’engager un second attaquant aux qualités certaines. Tebbi attend seulement que la CRL tranche pour parapher son contrat au profit du doyen. Un renfort de choix qui devrait invraisemblablement apporter un plus à l’équipe conduite par le duo Casoni-Saïfi. Le club algérois tient sa 2e recrue et met le paquet sur son compartiment offensif, appelé à marquer des buts pour faire gagner le Mouloudia. Le calendrier de la phase retour lui étant favorable avec pas moins de 11 matches à disputer à Alger, le MCA ne veut surtout pas rater l’occasion de casser la baraque et de rattraper son retard sur le CSC et la JSS pour se lancer ensuite carrément dans la course au titre. Les Mouloudéens croient dur comme fer en leurs chances de terminer fort l’actuel exercice. Le MCA veut terminer champion. C’est l’un des objectifs du club cette saison.

Mohamed-Amine Azzouz