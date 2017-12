MCEE : Les dirigeants veulent Raul Savoie comme entraÃ®neur

Le MC El Eulma s’apprête encore à changer d’entraîneur. L’instabilité de la barre technique n’est pas vraiment une vertu chez le club eulmi cette saison, à tel point que les entraîneurs se succèdent à une vitesse grand V. C’est peu dire étant donné que le club s’apprête à engager son quatrième entraîneur de la saison.

En effet, le duo Rahmouni-Moussouni n’est resté que quelques jours. Confrontés à une forte opposition de certains supporters, les deux techniciens, pourtant habitués à la pression, ont fini par rendre le tablier après avoir frôlé plusieurs fois l’accrochage au sortir d’un match de championnat.

Avant eux, Taleb et Latrèche n’ont pas fait long feu. A forte raison, ce dernier a démissionné, lui aussi, de son poste aussi tôt arrivé. Une instabilité qui est, ni plus ni moins, le résultat des perturbations extérieures qui secouent le club depuis le début de la saison. Une situation qui a d’ailleurs conduit à l’installation, ce dimanche, d’un directoire provisoire, pour gérer les affaires courantes du club jusqu’à nouvel ordre.

Aussitôt installé, le nouveau directoire a tracé une feuille de route pour le mercato. Pour remplacer Rahmouni et Moussouni, certains parmi les nouveaux dirigeants ont pris attache avec Raul Savoie, le sélectionneur de la République Centre-Afrique. Le technicien, qui a déjà exercé en Algérie, serait prompt à venir, parait-il, même si ses engagements contractuels avec la sélection centra-africaine pourraient venir empêcher son arrivée sur le banc de touche du MC El Eulma.

Enfin, le nouveau directoire a établi sa liste des joueurs à recruter en prévision du mercato. Trois noms reviennent avec force insistance. Il s’agit de Mellouli, Delhoum et Younes. Trois joueurs d’expérience qui peuvent apporter un plus à l’équipe au retour.

Amar B.